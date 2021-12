La visión de la sección política y Xtian del 2021. Foto: Xtian

Este 28 de diciembre, la sección política de El Espectador no iba a dejar pasar la conmemoración de los Santos Inocentes para recordar esas frases del año que marcaron 2021. Y aprovechando la recién estrenada película de Disney, Encanto, inspirada en nuestro país, tomamos sus elementos para ilustrar a esa clase política que, según han manifestado distintos sectores de la ciudadanía a lo largo del año, desencanta cada vez más a los colombianos. Nuevamente de la mano del caricaturista X-tian, ilustramos frases y momentos de no creer, que dieron risa, consternación, indignación, generaron contradicciones o hasta despertaron la rabia como sociedad. Este sentimiento, además de la desesperación por no tener con qué comer, desencadenó en un llamado a paro nacional, tras el anuncio de una reforma tributaria del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Ese anuncio, a ojos de algunos columnistas, fue una acción diciente sobre la supuesta desconexión del Ejecutivo con las necesidades populares. Esto porque el hoy exministro estimó erróneamente que una docena de huevos está alrededor de los $1.800.

Esta selección se da en un año protagonizado por la movilización social, la violencia, la temporada preelectoral y por un Congreso cuestionado. Bienvenida la crítica con el humor para comenzar 2022.

“Así lo querí”: Iván Duque en el último adiós a Carlos Holmes Trujillo.

“Los corruptos han encontrado en mí su mayor enemiga”: Karen Abudinen en pleno escándalo tras la pérdida de $70.000 millones de un contrato que el Ministerio de las TIC, entonces a su cargo, firmó con Centros Poblados.

“Qué delicia ser un Trump o un Bolsonaro”: María Fernanda Cabal en entrevista con El Espectador.

“Quedo como un zapato, digamos, pero en el tema de los huevos, depende de la calidad: 1.800 pesos la docena o algo así, es lo que yo tengo en la cabeza...” . El exminitro Alberto Carrasquilla sorprendió con sus cuentas alegres sobre los precios de los alimentos.

“Trabaje juiciosa, sumercé”: Claudia López a vendedora ambulante que le pedía ayudas a la administración.

Gustavo Petro vacunándose después de haber dicho que la vacuna contra el COVID-19 no servía para la variante Delta.

“Cuando una mujer gana un ingreso no se va de parranda con sus amigos”: Marta Lucía Ramírez

Gustavo Bolívar es el primero en la lista del Pacto Histórico, pese a que había prometido a las Madres de Soacha su curul para 2022.

“No importa cuánto los juzguen, recuerden que al final solo Dios y ustedes mismos serán sus jueces”: Jennifer Arias después de ser señalada de cometer plagio en la tesis de su maestría.

Un video de William Dau, alcalde de Cartagena, se hizo viral por su peculiar comunicación en la que, en vez de hablar, imitó los sonidos de una locomotora.

“Salió mal”: Carlos Camargo, defensor del Pueblo, durante una rendición de cuentas en vivo.

¿Cómo voto?: preguntó Anatolio Hernández, de la U, cuando el Congreso decidía sobre una camuflada reforma a la Ley de Garantías. Jennifer Arias, presidenta de Cámara, le dijo: “Anatolio, vote sí”.