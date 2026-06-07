Mundo político conmemora atentado contra Miguel Uribe: “Un luchador contra la violencia”

Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 tras un ataque sicarial perpetrado en Bogotá el pasado 7 de junio. Foto: El Espectador

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En medio de un caldeado ambiente en torno a las elecciones presidenciales, el mundo político recordó a Miguel Uribe Turbay a un año del atentado en su contra en el parque El Golfito, en Bogotá. El senador y precandidato presidencial falleció el 11 de agosto, tras dos meses en cuidados intensivos, y compañeros del Congreso y otras figuras políticas se refirieron al legado que dejó.

Desde el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje de solidaridad a la familia de Uribe Turbay y afirmó que era “un luchador contra la violencia”. El exmandatario agregó que el senador buscó avanzar en temas de seguridad: “Firme por un país sin este problema del narcoterrorismo. Por eso lo asesinaron”.

“Hace un año el terrorismo jugó contra el porvenir de la patria. El atentado fatal contra un joven como ustedes, Miguel Uribe Turbay. Era un ejemplo, por su afecto a Colombia, por su vocación de luchar por un país libre, con equidad social, por su compromiso con una política de juventud y de confianza en Colombia”, aseguró.

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La excandidata del Centro Democrático y senadora Paloma Valencia hizo lo propio y rindió homenaje a quien fue su compañero de bancada. Afirmó que “la lucha por la seguridad sigue” y que su “legado no puede perecer”.

“En honor a Miguel Uribe por su gran trayectoria, su dedicación por Colombia, a esa fuerza que le permitió superar el asesinato de su madre [Diana Turbay] y convertir el dolor, los sentimientos de pesar, de injusticia, en una fuerza que lo motivó para seguir adelante, en una fuerza que le impedía conformarse con esa Colombia que le había arrebatado lo más sagrado que uno tiene, que es su mamá”, dijo.

El expresidente Iván Duque recordó a Uribe Turbay “por su gran talento y calidad humana”, con “altura y contundencia al debatir”. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para honrarlo con una “victoria, el próximo 21 de junio, de la democracia frente al régimen populista y corrupto que Miguel combatió sin miedo”.

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Su papá, Miguel Uribe Londoño, anunció la creación del Centro de Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay. El objetivo de la organización será la de formar a los jóvenes e instruirlos sobre la figura de su hijo: “Que tengan un ejemplo qué seguir en sus vidas, como me lo han pedido”.

“Hace un año, la violencia detuvo ese sueño. Pero el ejemplo, la entrega y el amor por Colombia permanecen intactos. Como padre, siento un gran orgullo por el camino que eligió y por la huella que dejó en cada persona con cada etapa de su vida”, apuntó en una publicación en redes sociales.

Por parte de Defensores de la Patria, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció que elevaría una bandera para conmemorar a Uribe Turbay. Calificó al senador como “un mártir que luchó por la libertad, la democracia y la institucionalidad”. Lo propio hizo el senador electo Enriqué Gómez, quien también señaló que la Fiscalía “no [les] da razón de los autores intelectuales de este magnicidio”.

Desde el Congreso, las senadoras Nadia Blel (Partido Conservador) y Norma Hurtado (Partido de la U) hablaron del “carácter, liderazgo y amor por Colombia” del asesinado precandidato. Además, la congresista conservadora aseveró: “Nada justifica que las diferencias políticas se transformen en odio o violencia. Ninguna idea vale más que la vida, ningún desacuerdo puede conducirnos a repetir episodios tan oscuros como este”.

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En la Cámara de Representantes, Carolina Arbeláez (Cambio Radical) recordó la amistad entre ambos y lanzó críticas contra la Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y finalizó hablando sobre las elecciones: “Un año después, solo le pido a Dios que nos devuelva la esperanza, que Colombia recupere su rumbo y que pronto cese esta horrible noche. Ese será el mejor homenaje a su vida, a sus sueños y a su legado”.

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