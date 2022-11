Encuesta Invamer a los 100 días del gobierno Petro: un arranque optimista

El presidente Gustavo Petro se reunió ayer con su homólogo francés, Emmanuel Macron, con el tema de Venezuela como eje de conversación. En la encuesta, el 71,4 % de los colombianos están de acuerdo con el restablecimiento de relaciones con el vecino país. Foto: EFE - YOAN VALAT

A punto de cumplir los primeros 100 días de su mandato, queda claro que la llamada “luna de miel” con la que arranca todo presidente se mantiene de cierta manera para el presidente Gustavo Petro, aun en medio de arduas discusiones como la de la reforma tributaria. Según la encuesta Colombia Opina #14, realizada por la firma Invamer para El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio, la aprobación de la gestión del jefe de Estado es del 49,7 %, mientras que la desaprobación llega al 42,7 %. Petro pasa el examen en Bogotá, el Caribe y la región suroccidental del país, y lo pierde en las regiones cafetera y centro oriental, algo muy similar a lo que se vio en las elecciones. Un dato a tener en cuenta: Iván Duque arrancó con una aprobación del 27 %.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

En los rangos de edad, el mayor apoyo para Petro se ve en los jóvenes de 18 a 24 años (lo aprueba el 59,6 %) y el menor está en los colombianos de entre 35 y 44 años (lo desaprueba el 46,6 %). Y en los estratos, aunque hay quienes dicen que es un presidente que polariza, no se ve así: su gestión es respaldada por el 49,4 % en los estratos uno y dos, el 50,7 % en el tres y 49 % en los estratos cuatro, cinco y seis. Cabe señalar que el ambiente de pesimismo en el país cede un poco, y un 34 % cree que las cosas van por buen camino, cuando a finales del gobierno pasado esa cifra estaba en el 28,4 %. A su vez, el 59,8 % considera que las cosas van mal (en junio era el 64,2 %).

La encuesta de Invamer indagó también por la favorabilidad y desfavorabilidad de algunos de los funcionarios y personajes protagonistas de la vida nacional. La vicepresidenta Francia Márquez registra una opinión favorable del 45,7 % frente a una desfavorable del 20,5 %, cifras que bien pueden asumirse como un respaldo a su labor. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el canciller Álvaro Leyva son los mejores calificados. El primero tiene una favorabilidad del 20,9 % y una desfavorabilidad del 9,4 %, y el segundo del 19,5 % y del 11 %, respectivamente. Los dos han sido piezas claves en el arranque del Gobierno, Ocampo impulsando y mediando en el trámite de la reforma tributaria y Leyva en la reactivación de las relaciones con Venezuela.

Hablando del vecino país, a quien le va mal en esto de la favorabilidad es al embajador en Caracas, Armando Benedetti. Un 29,6 % de los consultados dijeron tener una opinión negativa de él, frente a un 18,6 % que lo ve en positivo. En la lista de los que pierden este examen están el senador Roy Barreras, presidente del Congreso y pilar de la coalición de gobierno, con una desfavorabilidad del 27,3 % y una desfavorabilidad del 18,1 %, al igual que la ministra de Minas, Irene Vélez, quien se ha visto envuelta en duras polémicas por cuenta de ser la abanderada de la política hacia una nueva visión en la explotación de hidrocarburos. Su desfavorabilidad es del 16,9 % y su favorabilidad del 12,5%. Otro que registra guarismos negativos, aunque no pertenece al Ejecutivo, es el fiscal general, Francisco Barbosa: tiene 17,5 % de imagen negativa contra 9,3 % de imagen positiva.

Lea también: “El proceso de paz comienza ya”: Petro dice que Eln tiene listo equipo negociador

Por otra parte, el estudio indagó sobre algunos de los temas de coyuntura que han surgido en estos primeros 100 días de gobierno Petro, algunos de los cuales son ejes de su política del cambio. Así, por ejemplo, el 51,2 % de los consultados señalaron estar de acuerdo con la propuesta de “paz total”, que incluye dialogar con todos los grupos armados ilegales, contra un 44,3 % que dijo que no. Otro tema de discusión ha sido el de acabar con la explotación de petróleo y gas, y aquí el 54,5 % manifestó no compartir esta tesis, mientras que un 40,8 % dijo que sí. También un 61,6 % está de acuerdo con la idea de ponerles más impuestos a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, frente a un 37 % que dice que no. Y un 61 % no comparte la idea de otorgarles perdón a los miembros de la Primera Línea hoy detenidos.

Asimismo, el 67,5 % está en desacuerdo con que se legalice la cocaína y se cobre impuesto a los cultivadores y productores, frente a un 29,3 % que está de acuerdo. En otros temas que tienen que ver con el bolsillo de la gente, la encuesta preguntó sobre el alza del dólar, que si bien en los últimos días ha mantenido una tendencia a la baja, es motivo de atención de muchos. Frente a esto, el 71,1 % de los encuestados consideran que el incremento de la moneda estadounidense es algo que los va a afectar, mientras que un 15 % dijo que en nada. A su vez, el 50,8 % cree que la reforma tributaria los va a perjudicar, contra un 19,2 % que no lo ve así. Y un último dato a destacar es que el 71,4 % está de acuerdo con que se hayan restablecido las relaciones entre Colombia y Venezuela.

Ficha técnica de la encuesta:

Empresa que la realiza: Invamer.

Financiación: El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio.

Universo: hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional.

Marco muestral: en la primera fase del muestreo, proyecciones a 2022 del Censo Nacional discriminado por municipios. En la segunda fase, planimetría de cada una de las poblaciones seleccionadas. En la tercera fase, hogares de las manzanas y veredas seleccionadas. En la cuarta, personas mayores de 18 años o más, residentes en cada hogar.

Tamaño: se realizaron 1.200 encuestas (55 municipios en total, entre ellos 12 capitales).

Sistema de muestreo: probabilístico por etapas.

Margen de error: dentro de unos límites de confianza de un 95 %.

Técnica de recolección de datos: encuestas personales en el hogar del encuestado.

Fecha de recolección: del 4 al 7 de noviembre de 2022.