08 de septiembre de 2026 - 12:23 a. m.
Un “Plan Marshall” para Chocó: la apuesta que lanzó De la Espriella junto a empresarios
El presidente Abelardo de la Espriella cumplió su primer mes de mandato desde Quibdó, una de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, pero no llegó solo, sino con varios de los llamados “cacaos” para hablar de la reconstrucción tras el sismo.
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