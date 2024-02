“Una ministra dejó robo de $70.000 millones y no hubo suspensión”: Petro defiende a Leyva

Petro, Leyva Foto: ROCHI

La Procuraduría confirmó la suspensión provisional por tres meses ordenada contra el canciller, Álvaro Leyva Durán, proferida el pasado 24 de enero de 2024 por posibles irregularidades durante el proceso para la licitación de pasaportes.

El presidente Gustavo Petro no ha cumplido con la sentencia y Leyva dijo que no se apartará del cargo hasta que el jefe de Estado le consiga un reemplazo. Mientras tanto, la procuradora Margarita Cabello aseguró que no vulneró los derechos y las garantías de Leyva.

Aún así, la discusión se mantiene y Petro defendió nuevamente al canciller este miércoles. Para ello, se refirió al escándalo por la entrega de $70.000 millones a una unión temporal que habría gestionado documentos falsos para contratar con el Estado, al que está vinculada la exministra de las TIC de Iván Duque, Karen Abudinen.

“En realidad no entiendo como una ministra del anterior gobierno dejó que se robaran 70.000 millones de pesos del internet de los niños y no hubo suspensión”, señaló el primer mandatario, y agregó que, en cambio, sí suspendieron a su canciller.

Según dijo, le suspendieron “al ministro que se atraviesa en negocios a dedo, de una firma que tiene el cobro de peajes, el escrutinio de las elecciones, y el de pasaportes y los datos de la seguridad social de las y los colombianos”.

