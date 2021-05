Una supuesta falsa tutela suspendió las elecciones atípicas en Caucasia

Un juez suspendió las elecciones atípicas en el municipio antioqueño, previstas para el próximo 6 de junio. Quien aparece como accionante dice que nunca radicó la tutela.

El jueves 27 de mayo se conoció la decisión del juez segundo civil del Circuito de Bogotá, Ferney Vidales Reyes, con la que ordena a la Gobernación de Antioquia y la Registraduría Nacional la suspensión de las elecciones atípicas en el municipio de Caucasia, amparando los derechos fundamentales de la vida y la integridad personal a Rosario del Rocío García Vargas, quien aparece como accionante.

La decisión del juez tiene fecha del 25 de mayo, sin embargo, este mismo jueves fue radicada una denuncia en la Fiscalía por fraude procesal y falsedad personal en la que la misma persona que aparece como accionante en la tutela asegura que fue suplantada y que nunca radicó el recurso.

“Quiero poner esta denuncia por el delito de suplantación de identidad y fraude procesal, ya que hicieron incurrir al juez de tutela en error al suplantar mi identidad. Yo nunca he puesto ninguna acción de tutela ni he autorizado a nadie que la ponga”, dice García en la denuncia.

Lea aquí la denuncia completa

La mujer asegura que vive en una parcela en una vereda cerca de Caucasia y, asegura, tiene tres meses que no va al municipio. “Incluso, me llamaron para ponerme la vacuna y, como soy evangélica, no fui a ponérmela”.

A la denuncia, García anexó la copia de su cédula, para comprobar su identidad, y un video en el que explica la situación. Además, asegura que no ha estado en Bogotá, ciudad en la que fue radicada la acción.

“Me di cuenta de esta tutela porque el candidato político con el que voto conocía mi nombre y me buscó, atendiendo el inconformismo que había con esa decisión. Quiero aclarar que nunca me notificaron de la admisión de la tutela ni del fallo de la misma. Me enteré por el escándalo público que se generó”, agrega la mujer.

Sobre el asunto, la Registraduría Nacional señaló este viernes que impugnará el fallo y solicitará su nulidad de manera inmediata, pero dejó entrever que en el proceso que terminó con esta decisión hay posibles irregularidades que ameritan una investigación contra el operador judicial.

Este es el fallo del juez

“Luego de analizar la decisión proferida por el Juez Vidales Reyes, se evidencian posibles irregularidades que ameritan investigaciones penales y disciplinarias contra el operador judicial, ante el incumplimiento en las reglas de reparto y actuación del mismo. Llama la atención la decisión que adopta un juez civil del Circuito de Bogotá en un caso del departamento de Antioquia”, dice un comunicado.

“El fallo de tutela no solo afecta el derecho fundamental a elegir y ser elegido, sino que genera un detrimento económico para la Nación. La entidad tiene dispuesto para el domingo 6 de junio, 27 puestos y 161 mesas de votación, 161 kits de bioseguridad y 76 dispositivos de biometría para validar la identificación de los sufragantes. Designó además a 1.176 jurados de votación, para un potencial electoral de 73.119 ciudadanos aptos para acudir a las urnas”, agrega la Registraduría.

Por otra parte, le da total credibilidad a la denuncia de la mujer que dice que nunca radicó la acción judicial. “La señora identificada como Rosario del Rocío García Vargas, asegura que no autorizó ni conoce la acción de tutela instaurada a nombre suyo y la cual pide el aplazamiento de los comicios atípicos bajo el argumento del estado de emergencia sanitaria en el Municipio. Sostiene que su identidad fue suplantada, razón por la cual presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación”.

De hecho, esas irregularidades que argumenta la Registraduría también tendrían que ver con el desconocimiento de normativa emitida por el Ministerio de Salud respecto de la realización de elecciones en épocas de pandemia.

Por ejemplo, el fallo dice que protege el derecho a la salud y la vida, no obstante, se han hecho más de 10 elecciones durante la pandemia del COVID-19 en el país. El 30 de agosto de 2020 se hicieron elecciones atípicas en Sutatausa (Cundinamarca), San Zenón (Magdalena), Providencia (Nariño) o Achí (Bolívar). También se hicieron elecciones en Valle del San Juan (Tolima) y Repelón (Atlántico) el 25 de octubre de 2020.

En noviembre de 2020 se hizo una elección atípica en Barracominas (Guainía) y este año se han hecho cinco elecciones atípicas. El 24 de febrero pasado, los ciudadanos votaron en Páez (Boyacá) y Urrao (Antioquia); el 9 de mayo hubo elecciones en Tenerife (magdalena) y Agrado (Huila). Y más reciente, el 23 de mayo, hubo elecciones en Tadó (Chocó).

La tutela

Entre los argumentos con los que se justificó la acción de tutela está el derecho a la salud y señala que una elección es un evento masivo que la pone en alto riesgo por cuenta de la pandemia del COVID-19.

“El municipio de Caucasia no ha sido ajeno a esta problemática de salud pública, donde a la fecha se han registrado 1.506 casos, de estos 173 continúan activos, 1.212 casos recuperados y 121 fallecidos para una alta tasa de letalidad del 8,0 % siendo superior incluso a la registrada a nivel nacional y departamental, lo que ubica al municipio en el rango de afectación alta (roja) definido por el Ministerio de Salud y Protección Social”, dice la tutela radicada.

La pretensión de la tutela fue amparar los derechos a la vida e integridad personal, igualdad y a elegir y ser elegido de la accionante, al considerar que eran vulnerados por un decreto de la Gobernación de Antioquia y el calendario electoral expedido por la Registraduría.