“Una tragedia”: Lo que dijo Uribe del caso de Óscar Iván Zuluaga y Odebrecht

Este fin de semana el nombre de Óscar Iván Zuluaga volvió al centro del ojo público, producto de dos audios, revelados por la Revista Semana, en las que se hace referencia a reuniones con exdirectivos de Odebrecht en Colombia. El excandidato presidencial ha sido imputado por la Fiscalía por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

Ante este escenario, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció y calificó la situación como una “tragedia”: “Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el Gobierno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular”.

Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, además, publicó un comunicado en el que explica el acontecer de los hechos, en los que también es protagonista Daniel García Arizabaleta, el exdirector del Invías, quien se convirtió en uno de los hombres de confianza a Zuluaga y quien hace unas semanas se comprometió con la Fiscalía a ser testigo contra el excandidato a la presidencia.

La narrativa del expresidente comienza con una afirmación de Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno, ex directivos de Odebrecht. De acuerdo con ellos, García Arizabaleta les había manifestado que la campaña de Óscar Iván Zuluaga no tenía el dinero para pagarle al publicista Duda Mendonça. “Ellos dijeron que fueron a Brasil, consultaron y manifestaron a Daniel García que estaba todo listo. Como eso salió en la prensa, yo llamé a Daniel García, nos reunimos, delante de Ernesto Macías le dije: “Daniel, ¿esto es verdad?” y me respondió: “no es verdad”, le expresé: “¿por qué no lo enfrenta?”. Nunca lo enfrentó”, contó Uribe Vélez.

El expresidente también habría hablado con quien entonces quería ser candidato: “Le dije a Óscar Iván Zuluaga: ‘Óscar, debes aclarar todo, tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron o que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento’. No lo trajo, sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. [...] Más adelante Óscar Iván nos expresó que en Brasil nada había contra él. Que Duda Mendoça dio también una declaración afirmando nada tener contra Óscar Iván”. De acuerdo con su versión, el abogado Jaime Granados también aseguró que Odebrecht no tenía nada contra Zuluaga.

La explicación de Uribe Vélez concluye con una última pregunta a Granados: si Odebrecht le había hecho pagos a Juan Manuel Santos. “El doctor Granados me contestó que no me podía decir por su acuerdo de confidencialidad con Odebrecht”, dijo la cabeza del Centro Democrático.

