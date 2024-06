“Estoy absolutamente tranquilo”: Carlos Ramón González niega relación con caso UNGRD. Foto: Óscar Pérez

El director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, dijo este jueves en entrevista con El Espectador que, contrario a lo que se ha llegado a indicar, él no está relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“No tengo nada que ver con lo dicho por estos señores (Olmedo López y Sneyder Pinilla) que se entregaron a la Fiscalía General de la Nación, y que reconocieron sus delitos. Están tratando de salvarse enlodando a gente, pero yo tengo la tranquilidad y la certeza de que en lo que a mí respecta no tengo nada que ver con estos hechos”, sostuvo González.

Además, el director, quien atiende la polémica por las presuntas ‘chuzadas’ a magistrados de la Corte Constitucional, manifestó que el exdirector de la UNGRD Olmedo López nunca ha mencionado su nombre públicamente a la hora de hablar sobre los presuntos hechos de corrupción.

“Olmedo, que es de quien se dice que me puede estar mencionando, en ningún medio de comunicación lo ha hecho. Si usted revisa todas las entrevistas, que me he tomado la tarea de revisarlas, en ninguna me menciona a mí”, contó a este diario.

Para González, las versiones que lo vinculan con la entidad, hoy en manos de Carlos Carrillo, no habrían surgido de Olmedo López. No estaría tampoco en la matriz de colaboración que presentó el exdirector ante la Fiscalía.

Sobre Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y quien inició a ventilar información y a señalar presuntos implicados, el director de la DNI dijo no conocerlo: “Jamás lo he saludado, nunca me lo han presentado, jamás he tenido trato con esa persona. Estoy absolutamente tranquilo y esperando que esto lo aclare la Fiscalía”.

