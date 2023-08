Unidad de Protección contradice a Miguel Uribe: “Sí recibió combustible en 2022″

La UNP contradijo al senador uribista y publicó la información que prueba que sí recibió subsidios de combustible en 2022. Foto: Archivo

La polémica por el uso de los bonos de combustible que entrega la Unidad Nacional de Protección (UNP) a algunos congresistsa no cesa. Esa entidad contradijo al senador uribista Miguel Uribe Turbay, quien había asegurado que la UNP mentía y que él nunca había recibido subsidio de gasolina.

Ante esto, la Unidad publicó en su cuenta de Twitter el acta de entrega de tarjeta de combustible que tuvo Uribe hasta el 27 de diciembre de 2022, cinco meses después de haberse posesionado como congresista. “El vehículo que le había asignado la UNP para protección en su calidad de activista del Centro Democrático. En ese periodo el Dr. Uribe Turbay reforzó su esquema al asumir su curul como senador y continuó haciendo uso del bono de combustibles”, explicaron.

...asignado la @UNPColombia para protección en su calidad de activista del Centro Democrático. En ese periodo el Dr. Uribe Turbay reforzó su esquema al asumir su curul como senador y continuó haciendo uso del bono de combustibles. pic.twitter.com/lM9uWZZlZb — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) August 25, 2023

La prueba que publicó la entidad contradice la versión del congresita, quien en la mañana del jueves había asegurado, a través de redes sociales y de medios de comunicación, que nunca había recibido subsidio para el pago de la gasolina mientras ha ocupado su cargo en el Legislativo. “Siendo senador no me han pagado un solo centavo de gasolina. Eso no es cierto. Siendo senador he pagado con mis ingresos propios el 100% de mi esquema de seguridad”, aseguró el legislador del Centro Democrático.

Uribe se refirió a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien afirmó en un primer momento que el senador recibió bonos de gasolina en 2018. Más adelante, en el listado que conoció El Espectador con los nombres de los congresistas que han recibido este subsidio, Uribe aparece como beneficiario en 2022.

