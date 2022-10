Unir en una sola colectividad a los partidos en coalición: ¿a quién le beneficia?

El proyecto de reforma política incluye un punto que le permitiría a los partidos elegidos en coalición convertirse en una sola colectividad. Foto: Unidad de Video

Con la reforma política, el gobierno de Gustavo Petro demostró que tiene la aplanadora aceitada para sacar adelante los proyectos que le interesan. Apenas se le hundió un artículo y el texto quedó casi igual a la forma como fue radicada la ponencia para el debate en plenaria. Aún le quedan seis debates, pero, si la tendencia sigue igual, el grueso del texto se mantendrá, incluyendo un punto que ya se ve como el que lanzaría un salvavidas al Pacto Histórico.

De acuerdo con el ordenamiento colombiano actual, los partidos que no sobrepasen el 15% de una votación legislativa pueden presentarse en la siguiente elección en coalición. Hasta 2022, esta fórmula era usada por los partidos que veían complicado superar el umbral electoral. Irse en coalición les garantizaba sacar al menos el 3% para no perder la personería jurídica. No obstante, las pasadas elecciones dejaron ver otra aplicación para las coaliciones.