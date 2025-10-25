Logo El Espectador
Política
Petro movió a sus bases para responder a sanciones de Trump y promover su constituyente

El presidente Gustavo Petro eligió la Plaza de Bolívar como el escenario para realizar su sexto plazoletazo. Así reaccionó a su inclusión en la Lista Clinton y promovió su intención de hacerle una cirugía de fondo a la Constitución de 1991. Le dio impulso a la consulta que la izquierda citó para este 26 de octubre.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
25 de octubre de 2025 - 01:03 p. m.
AME1281. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/10/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la plaza de Bolívar este viernes, en Bogotá (Colombia). Miles de colombianos se concentraron en Bogotá, convocados por Petro, para empezar a recolectar firmas e impulsar una asamblea constituyente, además de expresar su respaldo al mandatario en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos por la lucha antidrogas. EFE/ Carlos Ortega
AME1281. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/10/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la plaza de Bolívar este viernes, en Bogotá (Colombia). Miles de colombianos se concentraron en Bogotá, convocados por Petro, para empezar a recolectar firmas e impulsar una asamblea constituyente, además de expresar su respaldo al mandatario en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos por la lucha antidrogas. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

El presidente Gustavo Petro inició el proceso de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en medio de tres ejes clave que permean una de las semanas más importantes - y si se quiere críticas - para su administración en lo que va del año: la escalada de las tensiones diplomáticas con Donald Trump, la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la consulta para elegir a la carta que se disputará desde la izquierda un cupo en el tarjetón presidencial de en los comicios de 2026.

La apuesta por volver a copar la plaza de Bolívar a...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
javier arlés(96673)Hace 16 minutos
Trump y sus marines no van a amedrentar al progresismo. Plaza de Bolívar, ¡a tope!
Monadrines(28112)Hace 19 minutos
Titular tendensioso. El acto injusto y absurdo de Trump, se realiza sin una sola prueba, con mezquinos intereses polítiqueros. Al que el mundo debería sancionar, y con más énfasis, los colombianos, es a Trump como representante de las nuevas dictaduras.
ART RT(16144)Hace 41 minutos
Otra Marcha prepago… por eso necesita otra reforma tributaria.
LEFR(9389)Hace 45 minutos
Si este man está tan seguro que ganará, por que no renuncia ya y manda a elecciones anticipadas. Con eso su gobierno continua sin problemas.
MARIA ESCORCIA(2246)Hace 54 minutos
Verónica o los hijos o familiares deberían auxiliar a Petro, dejarlo rodeado de personas con intereses de lucro o poder, no es lo correcto. No se como haya sido como padre, compañero o familiar, pero es evidente que Petro está pidiendo a gritos ayuda psiquiátrica, no está en sus cabales y al ser presidente nos mete a todos los colombianos en problemas. La familia no debería ser tan mezquina con él.
  • Mar(60274)Hace 41 minutos
    ¿Y por qué está loco? ¿porque dice la verdad que nadie se atreve a decir? ¿Para ser valiente se necesita estar loco? Mire cuando hacía los debates cuando era Senador, nada menos se podía esperar de Petro.
