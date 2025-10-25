Petro movió a sus bases para responder a sanciones de Trump y promover su constituyente

AME1281. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/10/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la plaza de Bolívar este viernes, en Bogotá (Colombia). Miles de colombianos se concentraron en Bogotá, convocados por Petro, para empezar a recolectar firmas e impulsar una asamblea constituyente, además de expresar su respaldo al mandatario en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos por la lucha antidrogas. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

El presidente Gustavo Petro inició el proceso de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en medio de tres ejes clave que permean una de las semanas más importantes - y si se quiere críticas - para su administración en lo que va del año: la escalada de las tensiones diplomáticas con Donald Trump, la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la consulta para elegir a la carta que se disputará desde la izquierda un cupo en el tarjetón presidencial de en los comicios de 2026.

La apuesta por volver a copar la plaza de Bolívar a...