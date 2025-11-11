Logo El Espectador
Se profundizan divisiones en la derecha en medio de llamado a la unidad contra el petrismo

Mientras los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria convocan a una coalición que haga frente a la candidatura del frente amplio, las peleas de fondo en el seno de los partidos generan ruido entre los diferentes precandidatos y aspirantes de la llamada “Gran coalición por el futuro de Colombia”.

Redacción Política
11 de noviembre de 2025 - 11:03 a. m.
Sectores del Centro Democrático y el partido Conservador agudizan disputas internas por ingreso a campañas presidenciales.
Foto: Archivo Particular

Las tensiones entre los precandidatos se siguen escalando en el sector de los partidos políticos que aún no tienen clara cuál será su apuesta para las presidenciales de 2026. El panorama se ha intensificado con el paso de los días, puntualmente en el seno del Centro Democrático, el partido de La U y los movimientos de centro, en los que las disputas se caldearon en los días más recientes.

Mientras los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, en compañía de otros líderes de partidos tradicionales, han invitado a la unión para los comicios...

conrado urrego(xybxp)Hace 2 minutos
Desesperados por retomar el poder y retomar sus andanzas"no pasará"le dijeron al balrog.Ja.
humberto diaz(75621)Hace 7 minutos
que lindo que en colombia no se pierden laas costumbres. Los hampones distrayendo al pueblo mientras se hacen los que "pelean"....y mientras tanto roban a manos llenas. Y la gente creyéndoles y enfrentandoselos por ellos.....que lindas tradiciones
Fercho(25932)Hace 36 minutos
Sufren los corruptos , están huérfanos de no poder seguir robándose el erario público. Como el ternero seguirán mamando, porque ya el pueblo despertó, ya no lo engañan fácilmente. Les daremos sopa y seco en el 2.026.
Luis Figueroa Gutierrez(22669)Hace 43 minutos
Pipe, la lumbrera q hizo carrera y especialización en pocos años y eso mientras trabajaba de contralor y todo el tiempo pago con nuestros impuestos cuando son trabajos que ameritab atención 24/7.
