Se profundizan divisiones en la derecha en medio de llamado a la unidad contra el petrismo

Sectores del Centro Democrático y el partido Conservador agudizan disputas internas por ingreso a campañas presidenciales. Foto: Archivo Particular

Las tensiones entre los precandidatos se siguen escalando en el sector de los partidos políticos que aún no tienen clara cuál será su apuesta para las presidenciales de 2026. El panorama se ha intensificado con el paso de los días, puntualmente en el seno del Centro Democrático, el partido de La U y los movimientos de centro, en los que las disputas se caldearon en los días más recientes.

Mientras los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, en compañía de otros líderes de partidos tradicionales, han invitado a la unión para los comicios...