Centro Democrático advierte sobre el empleo en su quinto foro de precandidatos

El Centro Democrático llevó a cabo este sábado en Bucaramanga su quinto foro de precandidatos. Esta vez los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño en 2026 expusieron sus posturas sobre la economía, el empleo y el impacto de la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. Estos espacios ya se han desarrollado en otras ciudades como Barranquilla, Bogotá y Valledupar y se han abordado temas como la seguridad y energía.

El evento, que se desarrolló en el Centro de Convenciones y Eventos Neomundo desde las 7:30 a.m., contó con la participación de los cinco precandidatos del uribismo: Paola Holguín, Paloma Valencia, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra. El director del partido, Gabriel Vallejo, también estuvo presente y enfatizó en los riesgos que, según él, implica la reforma laboral impulsada por el Gobierno: “una amenaza para el empleo formal, el emprendimiento y la libertad empresarial”.

Durante su intervención, la senadora Cabal insistió en la necesidad de flexibilizar el mercado laboral y reducir el tamaño del Estado: “Debe permitirse el trabajo por horas, lo que daría oportunidades a muchas personas que no pueden cumplir con un horario estricto. Hay que bajar el tamaño del Estado porque el gasto público es el abuso de los gobernantes de turno”.

La senadora Holguín destacó el papel del emprendimiento en la economía colombiana: “Colombia es tierra de emprendedores, somos el país con más emprendedores de América Latina y el tercero en la OCDE, solo después de Corea del Sur y Chile. Además, somos el segundo país del mundo con más mujeres emprendedoras”.

Por su parte, Valencia se refirió a los desafíos en materia de empleo: “Tenemos tres millones de colombianos sin empleo. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener colombianos en la pobreza. Tenemos un millón 900 mil colombianos que quisieran ganar más y no encuentran como”.

El empleo no se crea con un decreto, es como una matica: necesita tierra (seguridad), agua (educación), abono (crédito) y sol (mercado). Pero también hay maleza que la ahoga: impuestos altos y trámites asfixiantes.



En el 2026 vamos a trabajar de la mano de empresarios y… pic.twitter.com/jwXsbTibT9 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 29, 2025

Uribe resaltó la reducción de la pobreza durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: “El empleo es la mejor política social. Más empleo implica menos pobreza. Del 2002 al 2017 logramos reducir la pobreza monetaria en un 58% y la extrema en un 55%. Y tanques como Fedesarrollo han demostrado que esta reducción se debe al crecimiento económico, a la inversión y al empleo”.

Finalmente, Guerra criticó al Gobierno Petro, asegurando que ha abandonado la gestión para enfocarse en una agenda ideológica. “Petro le ha dicho al país cosas que no ha cumplido y la gente ha empezado a entender desde todos los estratos que este es un gobierno que abandonó la administración para ser netamente ideológico. Este país necesita administradores, gerentes, empresarios, gente capaz”, anotó.

El expresidente Álvaro Uribe también intervino en el foro y advirtió sobre la transformación del mercado laboral a nivel mundial. Indicó que para 2030 se perderán 90 millones de empleos, pero se crearán 170 millones en sectores tecnológicos.

"¿Qué es lo que proponemos? La ley de Estabilidad, pero que proteja también a la pequeña empresa".



Expresidente Álvaro Uribe desde nuestro quinto foro de precandidatos. pic.twitter.com/2dyZqFURko — Centro Democrático (@CeDemocratico) March 29, 2025

“Si a estos jóvenes Colombia no los capacita ni orienta en programación y altos niveles tecnológicos harán parte no de los 90 millones que van a perder empleo, sino de los millones que no van a encontrar oportunidad”, apuntó el exmandatario.

El viernes, previo al foro, Uribe y los precandidatos se reunieron con representantes de sectores sociales y económicos de Santander, en un encuentro que buscó acercar las propuestas del partido a empresarios y ciudadanos de la región.

