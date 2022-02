Uribe cuestiona en público a Duque por seguridad y lucha contra el narcotráfico

Uribe alegó que "no se ha avanzado en el tema de reducir el Congreso, de hacer una eliminación de entidades innecesarias del Estado".

Justo cuando restan poco menos de seis meses para que el presidente Iván Duque entregue el poder y un nuevo inquilino ocupe la Casa de Nariño, el expresidente Álvaro Uribe Vélez –máximo líder del Centro Democrático– cuestionó al jefe de Estado en público y llamó la atención por el descuido de frentes decisivos para la colectividad, como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

Si bien el también exsenador destacó el trabajo del Ejecutivo en aspectos como la reactivación y el crecimiento económico, así como los recursos destinados en materia infraestructura vial y la lucha contra el cambio climático, no dejó de lado sus reparos en otros frentes. Eso sí, aseguró que sus críticas se hacen “con todo respeto”.

“Cosas que faltan y uno las tiene que reconocer, con todo respeto por el Gobierno. Hay una gran queja en seguridad, de narcotráfico, de microtráfico, no se ha avanzado en el tema de reducir el Congreso, de hacer una eliminación de entidades innecesarias del Estado”, explicó Uribe en declaraciones que recoge Blu Radio, declarándose preocupado, pero señalando que expresa sus observaciones “con franqueza y con aprecio por el presidente Duque”.

Por otro lado, pasado un mes desde que la Corte Constitucional tumbó el plan ambiental para usar glifosato, Uribe abogó por una reforma constitucional para retomar las fumigaciones. Según el exmandatario, para afianzar el tema de la seguridad, la iniciativa estaría acompañada de una “política de sustitución o de cuidadores ambientales”. El objetivo, explicó, es hacerle frente al “imperio criminal”.

Previamente, en una entrevista con el diario El Universal, Uribe reclamó que Duque recibió del gobierno de Juan Manuel Santos un gran problema de inseguridad “propiciado por el narcotráfico” y un problema enorme de violencia. “No obstante golpes que se han dado, el problema sigue siendo grave. Además de heredar todos los errores del gobierno santista que pasó de 42 mil a más 200 mil hectáreas, con normas constitucionales le han prohibido al Gobierno fumigar el narcotráfico. El presidente Duque, y lo digo con mucho respeto hacia él, tenía que haber hecho una reforma constitucional requerida y urgente para combatir al imperio de la droga”, dijo.

Uribe alegó que “hay territorios de Colombia que están perdidos” y que en zonas como el Catatumbo, el Cauca o algunas partes de Antioquia no hay Estado de derecho. “Yo le tengo que decir a los colombianos, a pesar de que los analistas me hayan aconsejado que no lo diga porque es políticamente incorrecto, como persona mayor y abuelo lo diré: no ha sido suficiente la erradicación. Asesinan a erradicadores por doquier. Tenemos que escoger si fumigamos o dejamos que este rinoceronte, que es capaz de acabar con Colombia, siga creciendo”.

El exmandatario instó a “hacer un gran esfuerzo de política social e integral para luchar contra el narcotráfico”. Adicionalmente, reclamó que es necesaria la expansión del respaldo gubernamental a la educación universitaria en materia de emprendimiento, así como avances en salud: “La Ley 100 ha demostrado su efectividad al eliminar la corrupción de la salud y es algo que Duque ha fortalecido. Esos criminales que se robaron Saludcoop, Caprecom y otras entidades, están hoy como señorones importantes en el Pacto Histórico. Si hay un estafador, pues métase al Pacto Histórico, que allá le perdonan todo”.