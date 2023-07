“Mis abogados denunciaron en mi nombre a Salvatore Mancuso”: Uribe

Salvatore Mancuso fue denunciado ante la Fiscalía por parte de los abogados del expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo Particular

Álvaro Uribe confirmó, como lo había anunciado, que sus abogados presentaron una denuncia en contra de Salvatore Mancuso, exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por calumnia agravada.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente afirmó que la acción responde a que el exparamilitar lo “acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde de Robe, Sucre, para que ellos, los paramilitares, lo asesinaran”. Uribe hace referencia a la sesión de aporte de verdad, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que tuvo Mancuso en mayo de este año, en la que habló sobre el homicidio del exalcalde Eudaldo León Díaz Salgado.

Para ese momento, Mancuso afirmó: “Fue una solicitud directa, creo que fue del Gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”.

El líder del Centro Democrático también aseguró que se tramita una demanda en los Estados Unidos, donde actualmente se encuentra Mancuso, después de su extradición.

De acuerdo con lo que anuncié ya mis abogados denunciaron en mi nombre a Salvatore Mancuso quien me acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde del Roble, Sucre, para que ellos, los paramilitares, lo asesinaron.



También se tramita demanda en los USA pic.twitter.com/Z6Hogow8Iy — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 25, 2023

El pasado 23 de julio el presidente Gustavo Petro anunció que Salvatore Mancuso sería designado como gesto de paz. Ante esto, Uribe afirmó: “El proceso de mi gobierno desmovilizó, aproximadamente, 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”.

