“Mala alcaldesa que ahora quiere ser presidente”: Uribe y Claudia López vuelven a chocar

Expresidente Álvaro Uribe y exalcaldesa de Bogotá Claudia López. Foto: Archivo EE

Este martes se presentó un fuerte cruce de mensajes entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. El choque se presentó en la red social X, donde ambos han publicado mensajes en contra del otro en medio de la creciente tensión por las movidas electorales con miras a las presidenciales de 2026.

La primera en publicar un trino fue López, quien se refirió a la llegada de Alicia Arango, ministra en el gobierno de Iván Duque y muy cercana a Uribe, como asesora de Vicky Dávila, quien busca llegar a la Casa de Nariño. Para López y otras figuras de la política, el anuncio podría ser un guiño del uribismo a la exdirectora de la revista Semana; sin embargo, Uribe negó esa versión y aseguró que respalda a los cinco precandidatos de su partido: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra.

La exalcaldesa reaccionó a esa respuesta en su cuenta de X: “Traducción del laaaargo tuit de Uribe: ‘Me aperezan los chismes de la pequeña política’ = me irrita que me cogieron con las manos en la masa haciéndole conejo a los precandidatos del Centro Democrático. Conclusión: Vicky es mi Duque 2, pero no me conviene que se note desde ya”.

Sin citar los trinos de López, Uribe publicó varios mensajes en sus redes contra la exalcaldesa, quien también suena como posible candidata presidencial. “No vayan a creer este ‘chisme’ que Claudia López es muy coherente, basta con oír lo bonito que habla. Una mediocre y mala alcaldesa de Bogotá que ahora quiere ser presidente”, dijo el exmandatario al compartir una noticia de hace más de dos años en la que López celebra la victoria de Petro.

A los pocos minutos, Uribe publicó el video de una entrevista en el que López aseguró que votó por Petro, que volvería a votar por él y agregó que “al fin ganamos, al fin hay gente nueva”. Con esa publicación, el expresidente volvió a cuestionar la posible aspiración presidencial de la líder política: “cómo habla de bonito esta hablantinosa, mediocre y mala alcaldesa de Bogotá, que con cuentos y habladurías quiere ser Presidente”.

Cabe anotar que Claudia López ha tenido otros choques con Uribe por la misma razón, ya que éste último y varios de sus alfiles siempre le han cobrado su apoyo a Petro en 2022. Por otra parte, la exalcaldesa también sostiene enfrentamientos vía X con el jefe de Estado, quien llegó a acusarla de traicionarlo siete veces, por temas como el del Metro de Bogotá.

“La verdad, presidente, es que el único que aquí ha traicionado verdaderamente a Colombia es usted, que traicionó el voto de confianza por el cambio de miles de colombianos, incluido el mío”, le respondió López. Por ahora no está claro cuándo entrará la exalcaldesa en la contienda electoral, pero lo cierto es que arrancará con la oposición de dos de las figuras más relevantes de la política nacional.

