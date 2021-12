Uribismo avala a hijo del condenado por narcotráfico Horacio de Jesús Triana

Eduar Triana (izq) recibiendo el aval del Centro Democrático. Foto: Captura de pantalla de Instagram

En el Centro Democrático hay revuelo por un aval que el partido entregó a la lista por la Cámara en Boyacá. Se trata de Eduar Alexis Triana, hijo del esmeraldero extraditado y condenado por narcotráfico, Horacio de Jesús Triana.

Lea más noticias sobre el Centro Democrático, sus congresistas y Álvaro Uribe.

Así mismo, su hermano, Yerson Triana, es acusado por homicidio, concierto para delinquir y desaparición forzada y su tío es Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas, también extraditado por narcotráfico a Estados Unidos.

Eduar Triana ocupará el puesto 102 en la lista de Boyacá y será la fórmula del representante Enrique Cabrales, que ahora aspirará al Senado. Según El Tiempo, Triana era precandidato a la Cámara por Cambio Radical y al no recibir el aval, el Centro Democrático se lo otorgó el pasado 20 de julio, cuando era el plazo de hacer modificaciones en las listas.

“Soy oficialmente candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá. Triunfa la esperanza y los sueños de miles de personas que buscan un mejor futuro. Hoy, el camino de ver una Boyacá distinta y alternativa, inicia con la fuerza de nuestra gente”, se lee en una publicación de Instagram de Triana, en la que cuenta su aspiración por el Centro Democrático.

También: El esmeraldero Horacio Triana quiere que la JEP lo acepte.

Aunque ningún congresista del uribismo ha manifestado públicamente su desacuerdo con el aval de Triana, este le dijo a la W que “la molestia de algunos es porque están preocupados porque les gane las elecciones”.

Triana es administrador de empresas y se define como campesino. Fue alcalde de Maripí en el período 2016-2019.

Sobre la polémica que ha suscitado su aval, el partido recién compartió un comunicado en el que hizo referencia que Triana no es investigado ni señalado por ningún delito. “El señor Eduar Alexis Triana no tiene ningún vínculo con las acusaciones que se hacen contra su padre Horacio de Jesús Triana, ni se encuentra inmerso en ningún proceso legal, por lo que no está inhabilitado para ser candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá y está en total libertad para ejercer su carrera dentro de la política”, se lee como primer punto.

Igualmente, la colectividad señaló que su gestión como alcalde fue reconocida como la mejor de Boyacá y del país. “Razón por la que el Centro Democrático avaló su candidatura a la Cámara de Representantes”, recalcó.

Por último, el partido apuntó: “El partido se permite recordar que, de acuerdo con la legislación colombiana, los delitos no se heredan y mientras el señor Eduar Alexis Triana no esté vinculado a algún proceso legal, esta colectividad respetará la presunción de inocencia y mantendrá el apoyo a su candidatura”.