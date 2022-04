Uribismo buscará revivir revocatoria contra Daniel Quintero

Daniel Quintero Foto: Cortesía

Luego de conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos contra integrantes del comité promotor de la revocatoria de Medellín y, por ende, no certificar los estados contables del proceso, el uribismo y quienes lideraron la revocatoria señalaron que no se quedarán quietos y buscarán recursos para contrariar la resolución del tribunal electoral.

Esto no quiere decir que las acciones serán conjuntas. El Centro Democrático emitió un comunicado rechazando la decisión del CNE, señalando que este “ha violentado el derecho de más de 305.000 ciudadanos que firmaron para convocar a la ciudadanía para decidir sobre la permanencia del alcalde. Este derecho es de origen constitucional y tiene que ser defendido. La ciudadanía no puede ser burlada”, se lee en el documento.

En defensa del comité promotor, el partido insistió que no hubo ninguna irregularidad y que el error de un gasto, que en realidad fue una donación, fue corregido a tiempo. “Existen los soportes y los extractos bancarios que demuestran que no era una donación sino un gasto”.

“La medida cautelar de suspensión del proceso por un error de contabilidad es a todas luces inconstitucional. Los trámites que corresponden al comité promotor no pueden ser superiores al derecho constitucional a la participación ciudadana”, reiteró la colectividad.

Dicho esto, el uribismo comunicó que “adelantará todas las acciones para defender la voluntad de la ciudadanía de convocar la revocatoria del alcalde Quintero”. Estas acciones son hacer una auditoría contable independiente para revisar las supuestas irregularidades que encontró el CNE, acompañamiento legal y jurídico al comité promotor para buscar derogar la medida cautelar que suspende el proceso. “Un trámite de la contabilidad del comité no puede afectar el derecho fundamental de los medellinenses”, insisten.

El comité promotor ha insistido en que son un grupo de ciudadanos insatisfechos con la gestión del alcalde Quintero y que no responden a un partido. Sin embargo, allí sí ha concurrido una mayoría de uribistas que, a título personal, apoyan el comité.

Desde el lado del comité, comentaron que aún no les ha llegado notificación oficial de la decisión del CNE, por lo que, si en las próximas horas no reciben ninguna comunicación, antecedió Andrés Rodríguez, vocero del comité, pedirán al Tribunal Administrativo de Medellín declarar que el CNE desacató la orden judicial que les dio un plazo para certificar positiva o negativamente los estados contables.

“A nosotros no nos han oficiado, no nos han enviado el informe, aparece un comunicado de prensa en la página del CNE. Oficialmente no estamos notificados, así que por ahora como no certificaron y se abstuvieron a certificar, desde nuestro punto de vista, ya está en desacato, y por eso esperamos que el Tribunal Superior de Medellín actúe de forma correcta como siempre lo han hecho”, dijo Rodríguez.

A su juicio, la decisión del CNE se hizo no en derecho, sino con cálculos políticos. “Seguiremos en la pelea, hay muchos recursos que se pueden usar, en su momento lo haremos saber, porque aún no nos notifican. La revocatoria sigue y Daniel Quintero nosotros no somos ningunos mafiosos”, concluyó Rodríguez.