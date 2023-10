“Usted es un superhéroe”: Petro compartió carta de hija del embajador de Palestina

Además, el presidente se reunió este 19 de octubre con los embajadores de Israel y Palestina. Foto: Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro continúa manifestándose sobre la guerra en Gaza, entre el Estado de Israel y la organización Hamás. Tan solo ayer rechazó el bombardeo al Hospital Bautista, ubicado en el norte de la franja de Gaza, que ha dejado cientos de muertos. Para Petro, el ataque fue una “barbarie” del estado de Israel contra el pueblo palestino.

No obstante, aún no se conoce quién fue el responsable de ese ataque, pues su atribución no es clara. Aunque los palestinos culpan a Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron a través de un comunicado que fue el grupo Yihad Islámica Palestina.

Entre las diversas manifestaciones del presidente Petro en apoyo al pueblo palestino, compartió una carta que tendría como remitente a la hija del embajador de Palestina en Colombia, con fecha del pasado lunes 16 de octubre.

La carta enviada a Petro tendría como objetivo agradecerle por sus declaraciones a favor del pueblo palestino. “Le doy todas mis gracias”, dice la carta, en nombre de los niños de Palestina, y la firma Salma, hija del embajador.

“Buenos días señor presidente. Soy la hija del embajador de Palestina en Colombia. Le doy todas mis gracias por apoyarnos, en nombre de nosotros, los niños de Palestina, y por actuar para salvar a los niños de Gaza. Es difícil vivir bajo ocupación y nosotros los niños soñamos con vivir en paz. Para nosotros, usted es un superhéroe”, dice el texto.

Petro hizo pública la misiva señalando que ha sido “una de las mejores cartas que he recibido”. Así lo publicó a través de su cuenta oficial de Twitter, ahora ‘X’.

