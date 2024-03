“Vaca” por las vías 4G de Antioquia ya ha recaudado $3.000 millones

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: Gobernación Antioquia

La “vaca” que la Gobernación de Antioquia está realizando para reunir el billón de pesos faltante para culminar las vías 4G sigue recaudando dinero. De acuerdo con la corporación, ya se superaron los $3.000 millones donados por ciudadanos y figuras políticas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó el último reporte de la iniciativa este Jueves Santo, asegurando que 9.685 personas han donado un total de $3.128′710.421. La “vaca” inició el pasado viernes 22 de marzo y se lanzó con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe.

Reporte de la vaca, con donaciones de 9.685 personas 💚🐮🇨🇴 pic.twitter.com/xWVReVhZSp — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 28, 2024

A pesar del dinero reunido, el presidente Gustavo Petro asegura que aún hay zozobra frente a si la iniciativa es o no legal y agrega que no hay manera de rectificar que cada una de las donaciones sea legal y no proveniente de actividades ilícitas.

De igual forma, mencionó que la obra podría tener sobrecostos: “Sobrecalcularon el tráfico y es el Estado, por las cláusulas contractuales, el que está pagando los déficits que son billonarios, este es otro desfalco inmenso a la Nación. Ahora quieren evitar que se revelen las cifras con regionalismos de doble moral”.

Haciendo eco a las dudas presidenciales, desde el Pacto Histórico se presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra del gobernador Rendón por un posible caso de lavado de activos, pues, según indicó el senador Alex Flórez, no hay filtros de seguridad a la hora de donar y grupos criminales como el Clan del Golfo podrían haber girado recursos.

Pese a estas medidas y comentarios, la Gobernación señala que se mantiene firme con la iniciativa y que los aportes tienen trazabilidad y son verificados. Igualmente, se tomó la decisión de no recibir dineros en efectivo.

“No dejemos de hacer lo correcto. Les aseguro que mientras más nos ataque a los antioqueños, más gente va a poner en la vaca por las vías de Antioquia”, indicó por su parte el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez.

