“El gobierno no está en contra de Antioquia, sino de los carteles de contratación”: Petro

Continúan los choques entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración departamental de Antioquia por cuenta de las obras de infraestructura que el gobernador Andrés Julián Rendón busca culminar con dinero donado por ciudadanos. La “vaca”, que cumple ya una semana en marcha, volvió a ser tema de discusión del mandatario, quien le dedicó otro trino al asunto.

Este viernes 29 de marzo, el presidente dijo en su cuenta de X que siempre ha reconocido el desarrollo económico que lograron los ‘paisas’ con la industria cafetera, pero que esta se ha perdido en los últimos años. Por esto, dijo que su gobierno busca fortalecer este sector, así como lograr la igualdad en la región.

“Este gobierno no está contra Antioquia, porque está con el arriero agricultor, el industrial y su clase trabajadora que queremos que tenga mejor salario; queremos que médicas y médicos lleguen a todo su territorio. Busca el agua potable para el Urabá, y que se respeten las tierras de Jericó agrarias y no mineras, busca que los pequeños mineros del nordeste antioqueño tengan los títulos mineros y no las mafias, busca que las juventudes populares de las comunas del norte de Medellín tengan sedes universitarias”, dijo Petro.

Sin embargo, el mandatario dejó claro que no está de acuerdo con los carteles de contratación ni con que se paramilitarice el departamento y “no se tome el camino de acabar con convivires y mafias políticas que lo han llenado tanto tiempo de sangre y de víctimas”.

Aunque no lo mencionó directamente, el presidente en anteriores oportunidades ha sostenido que en las grandes obras de infraestructura vial de Antioquia han estado vinculados presuntos carteles de la contratación, que habrían generado sobrecostos. Lo ha dicho haciendo referencia a las vías 4G y al túnel del Toyo.

Antioquia le ha pedido en varias oportunidades al Gobierno aproximadamente $3 billones para culminar varias obras en el departamento, pero el Ejecutivo ha señalado que deben cambiarse las prioridades de financiación, pues otras zonas del país requieren inversión. En suma, el presidente Petro dijo que ya ha girado dinero para algunos proyectos, pero que se ha perdido por sobrecostos y malos calculos.

El gobernador Rendón expone que todo se trataría de un castigo de la Casa de Nariño con los antioqueños, por lo que continúa firme en su iniciativa de la “vaca” por las 4G. De acuerdo con el último reporte se han reunido más de $3.000 millones.

