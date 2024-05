“Que un gobierno use su poder para extender su mandato es antidemocrático”: Velasco

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Presidencia

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dio declaraciones este 30 de mayo en el Congreso y habló sobre la próxima asamblea del Pacto Histórico en la Universidad Nacional y la propuesta de la senadora Isabel Zuleta de reelegir al presidente Gustavo Petro.

“A mí no me gusta eso y lo digo con toda contundencia, que un gobierno use su poder para extender su propio mandato es antidemocrático, en este o en cualquier gobierno. Pero, no se ha discutido, no se ha hablado”, dijo Velasco.

Además, reiteró que Petro no busca reelegirse: “Yo estoy seguro, porque conozco al presidente y sé que es un demócrata que defiende la Constitución del 91, que no caerá en esos cantos de sirenas”.

Por otro lado, se refirió a la asamblea que el Pacto Histórico aplazó de junio a julio y a las críticas que ha suscitado la asistencia de Petro: “Los ciudadanos tienen el derecho a reunirse en las organizaciones políticas, cada uno actúa como quiera. El ejercicio del debate político es ese y los partidos tienen derecho a hablar con el Gobierno. Tenemos que descriminalizar la política”.

