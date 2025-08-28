No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“No hay intención de una intervención”: Colombia descartó golpe de EE. UU. a Venezuela

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que, tras dialogar con delegados de Estados Unidos, Colombia concluyó que no se daría una arremetida militar de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro, aunque reconoció que “hay un momento de tensión”. Dijo que Venezuela “ha tenido unas herramientas democráticas” y que la relación con ese país es a nivel de Estado. Explicó cómo se aplicará el nuevo modelo de pasaportes y se mostró confiada en la certificación de la lucha contra el narcotráfico.

Daniel Valero
Daniel Valero
28 de agosto de 2025 - 02:03 a. m.
La canciller Rosa Villavicencio confirmó que el presidente Gustavo Petro sí quiere que se dé una reunión directa con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
La canciller Rosa Villavicencio confirmó que el presidente Gustavo Petro sí quiere que se dé una reunión directa con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Foto: Óscar Pérez

¿Cómo está Colombia frente a Venezuela y los movimientos de Estados Unidos?

Compartimos más de 2.500 kilómetros de frontera con Venezuela, ha sido nuestro país hermano, como Ecuador, Bolivia, Perú; tenemos una historia porque hicimos parte de la Gran Colombia, hacemos parte de la Comunidad Andina de Naciones y tenemos un destino en cierta manera compartido desde el proceso independentista. Y eso ha marcado también a las poblaciones. No solamente es política, sino que al final la política se hace porque las poblaciones existen. Tenemos...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Rosa Villavicencio

Gustavo Petro

Donald Trump

Nicolás Maduro

Venezuela

Estados Unidos

Narcotráfico en Colombia

Frontera con Venezuela

Nicaragua

Pasaportes

PremiumEE

Push

 

Javier Ramos(ti8zq)Hace 25 minutos
No es nada claro como la señora Villavicencio define la relación con el Gobierno de Venezuela. Si esta falta de transparencia electoral que sufre Venezuela hubiera pasado en un gobierno como el de Daniel Noboa o Dina en Perú (de derecha), tendrían ese mismo discurso de “construir”, “pueblos hermanos”, “objetivos comunes”?? No creo; estarían diciendo “los usurpadores de la democracia”, “los facistas esos”, en fin; no salen, no saldrán de la caverna ideològica
ART RT(16144)Hace 33 minutos
Petro ayudando a su compinche dictador. Estamos a un dorito de que Petro reconozca la dictadura. Cuantas bolsas negras?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar