“No hay intención de una intervención”: Colombia descartó golpe de EE. UU. a Venezuela

La canciller Rosa Villavicencio confirmó que el presidente Gustavo Petro sí quiere que se dé una reunión directa con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Foto: Óscar Pérez

¿Cómo está Colombia frente a Venezuela y los movimientos de Estados Unidos?

Compartimos más de 2.500 kilómetros de frontera con Venezuela, ha sido nuestro país hermano, como Ecuador, Bolivia, Perú; tenemos una historia porque hicimos parte de la Gran Colombia, hacemos parte de la Comunidad Andina de Naciones y tenemos un destino en cierta manera compartido desde el proceso independentista. Y eso ha marcado también a las poblaciones. No solamente es política, sino que al final la política se hace porque las poblaciones existen. Tenemos...