“Les incomoda mucho a algunos aristócratas que estemos aquí”: canciller Murillo

El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, aseguró que las críticas que se le hacen a su gestión se relacionan con una “aristocracia” que no se acostumbra a que su sector político esté en el poder. “Si no hay reconocimiento, pues obviamente no hay asistencia”, advirtió sobre la viabilidad de que el presidente Gustavo Petro acuda a la posesión de Nicolás Maduro como reelecto presidente de Venezuela. Habló de los logros que considera deben destacarse y confirmó que –si bien la decisión final es del jefe de Estado– su salida del gabinete es inminente.