“Me preocupa injerencia que puedan tener grupos criminales”: gobernador de La Guajira

El gobernador de La Guajira, Jairo Alfonso Aguilar Deluque, aseguró que le preocupa la falta de claridad sobre el acuerdo que firmaron el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el régimen de la Venezuela de Nicolás Maduro. Foto: Cortesía

¿Qué opinión tiene de la zona binacional que el Gobierno del presidente Gustavo Petro acordó con la Venezuela del régimen de Nicolás Maduro?

Soy crítico, porque hasta ahora es solo un anuncio. Manifestaba la ministra de Comercio (Diana Marcela Morales) que esto es un plan aún en construcción, un plan que hasta ahora es un anuncio sobre el cual se está en discusiones, pero para nosotros en el departamento la situación sigue siendo muy compleja y no entendemos la respuesta que se le quiere dar al tema y por cuáles canales se darán a conocer los avances de este acuerdo. Nos preocupa el tema de la soberanía, porque en palabras del señor presidente el sistema democrático en Venezuela es fallido.

Más allá de los riesgos de los que habla sobre la soberanía nacional, ¿qué otra situación le preocupa?

Allá no hay garantías para la oposición y eso lógicamente hace que los riesgos migratorios aumenten. No hay un gobierno reconocido por organismos internacionales y en palabras de la Fundación Carter es un sistema erróneo, equivocado, que no funcionó y eso tiene repercusión aquí. Hasta la fecha, el Gobierno Nacional no ha tomado posición sobre eso ni tampoco ha dicho una sola palabra.

¿Ha hablado con los mandatarios venezolanos de las regiones de frontera?

No sé cuáles son las realidades de esos territorios. Hemos pasado todos estos años, y no solo lo digo por este gobierno del presidente Petro, sino también por los anteriores, dándole la espalda a nuestra frontera. Eso ha permitido que las organizaciones criminales se adueñen de la frontera y hoy tenemos presencia de toda actividad criminal. Esos son temas que debemos priorizar antes de cualquier cosa, porque es imposible avanzar si no solucionamos los problemas que ya tenemos. Hoy estamos a la espera de que nos socialicen este proceso en cada uno de los territorios, que lo cuenten acá, que se hable con los sectores sobre cómo lo van a hacer y de qué forma.

¿Cuáles deberían ser, entonces, las prioridades para la frontera entre Colombia y Venezuela?

Lo primero es sentarnos y cumplir lo que ya hemos hablado. Hace poco estuvimos todos los gobernadores del país sentados con la ahora excanciller Laura Sarabia; ahí quedaron unas acciones que a la fecha no se han cumplido, como revisar la aplicación de varias normas y abordar los asuntos de infraestructura. Eso garantiza a presencia de la institucionalidad. Pero no hay un espacio para poder decir que hay presencia del Estado y sobre todo para fortalecer el respeto de los derechos humanos fundamentales.

¿Esto impacta en cómo aplicar ese acuerdo recién firmado?

Sí, por eso tengo mis preocupaciones y sobre todo por conocer con amplitud qué es lo que están pensando y si efectivamente el tema requiere también una ley o solo será a través de unos acuerdos ya preestablecidos.

¿Qué se debe hacer frente a los temas migratorios?

Primero, que se reconozca que el departamento de La Guajira es el que hoy tiene el mayor problema en el sistema migratorio. En temas de densidad poblacional, es como si tuviéramos un nuevo municipio. Eso es de revisar y para priorizar acciones de ayuda; se debería comenzar por el departamento de La Guajira. Tenemos el asentamiento más grande al aire libre, en unas condiciones infrahumanas y eso requiere acciones urgentes para poder ayudar a esta población.

¿Cuáles preocupaciones tiene en materia de seguridad?

Es un problema que tenemos en la frontera; hace más de 25 años que no se volaba un peaje en La Guajira y eso ocurrió hace menos de un mes. Me preocupa la falta de acción en temas de inteligencia, me preocupa la injerencia que puedan tener los grupos criminales, sobre todo en la actividad política en el departamento. Ojalá el alto Gobierno pueda estar en nuestro territorio prontamente.

