Pastrana y Samper se pronuncian de nuevo sobre la crisis política en Venezuela

La situación en Venezuela tras la posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero continúa siendo un eje de debate en el país, como lo evidencia el hecho de que este martes dos expresidentes, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, hicieron declaraciones con respecto a la crisis política que se vive en el país vecino.

Por un lado, Samper respaldó la propuesta de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Emmanuel Macron, de Francia, quienes abogan por una salida política a la crisis venezolana. “Debe ser acordada por las distintas fuerzas políticas y sociales del país”, dijo el expresidente a través de su cuenta de X.

Samper rechazó estrategias como sanciones unilaterales, invasiones militares y rupturas diplomáticas, asegurando que no contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos ni a facilitar el retorno de quienes han emigrado.

A pesar de que el presidente Gustavo Petro no asistió a la investidura en Caracas la semana pasada, su gobierno se ha mantenido en la postura de no romper la relación bilateral por las grandes repercusiones que esto podría tener en el país. “Romper relaciones con Venezuela no sirve de nada y afecta a todo el país”, dijo el canciller Luis Gilberto Murillo la noche antes de la posesión de Maduro.

De hecho, durante su visita a Cúcuta el pasado fin de semana, el canciller Murillo enfatizó la necesidad de mantener abiertas las relaciones diplomáticas y de separar las tensiones políticas de la cooperación entre ambos países. Murillo, acompañado del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sostuvo reuniones con comunidades, el sector empresarial y las autoridades locales afectadas por el cierre temporal y unilateral de la frontera.

Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana cuestionó la postura del presidente Gustavo Petro en una carta enviada este martes. En ella, lamentó que el primer mandatario no haya asumido lo que él considera una posición clara en defensa de la democracia venezolana.

“Lamento que como presidente de Colombia no haya tenido la gallardía de fijar una posición contundente en favor de la democracia en ese vecino país. En la defensa de la democracia, no puede haber ambigüedades. O se apoya la dictadura o se defiende la democracia”, se lee en el documento.

Pastrana acusó a Petro de apoyar al régimen Maduro, al que calificó de “autócrata” y lo vinculó con el narcotráfico y el crimen transnacional. Según el expresidente, esta cercanía genera incertidumbre sobre la transparencia de los próximos comicios.

“Su velada cercanía y complicidad con el dictador Maduro instalan un enorme manto de duda sobre el futuro del país y dejan una gran incertidumbre sobre la certeza de unas elecciones libres y trasparentes en Colombia en el 2026. ¿Acatará sus resultados?”, escribió.

Esta semana, la Cancillería anunció que presentará una queja formal ante el Palacio de Miraflores por los recientes señalamientos de Maduro contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien acusó de ser un “triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal”. Según confirmó Murillo, esta decisión se da en el marco de una política de respeto a los exmandatarios, independientemente de su orientación política.

