Petro puso a Colombia en guardia tras ataques en Venezuela: cayó Maduro

La Casa de Nariño ordenó despliegue castrense en los 2.200 kilómetros de frontera. Hay acciones en curso para esquivar impactos en seguridad, migratorios y en las elecciones de este 2026. Estados Unidos está en la ecuación. ¿Qué sigue?

Daniel Valero
Daniel Valero
03 de enero de 2026 - 05:04 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el ahora capturado Nicolás Maduro, desde 2022, se reunieron al menos cinco veces de forma presencial.
Foto: Agencia EFE

La información sobre la captura de Nicolás Maduro tras una operación desplegada por Estados Unidos en territorio venezolano llegó a oídos del presidente Gustavo Petro pasada la 1:30 de la madrugada de este 3 de enero, la misma hora en que Caracas atestiguaba los primeros bombardeos y explosiones que se registraron posteriormente. De inmediato, la instrucción fue clara: consejo de ministros extraordinario y medidas para paliar los impactos que el golpe al régimen dictatorial del país vecino puede tener en Colombia.

Lo primero que se analizó fue...

Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 5 minutos
Muy claro el mensaje, el q’ lo entiende, lo entiende. Dice el recado de Trump, se lo hago a Maduro, a ver si así, de una vez por todas entienden todos los del patio trasero, q’ se las dan de muy gallitos, quien es q’ manda en el gallinero. ............
Gonzalo Florez(79153)Hace 6 minutos
Trump es claro en su intervención haremos más dinero,latinoámerica es su patio trasero y se apodera de lo que desee,ya se apoderó del petróleo venezolano,luego irá por el litio de Chile,Argentina y Bolivia. Estamos en la 3ra guerra mundial La empezo Putin y por supuesto un ser que no respera derechos humanos,la acogio. China dueña de Asia Rusia de Europa Estados unidos de America e incluye Groelandia.
Gonzalo Florez(79153)Hace 6 minutos
Trump es claro en su intervención haremos más dinero,latinoámerica es su patio trasero y se apodera de lo que desee,ya se apoderó del petróleo venezolano,luego irá por el litio de Chile,Argentina y Bolivia. Estamos en la 3ra guerra mundial La empezo Putin y por supuesto un ser que no respera derechos humanos,la acogio. China dueña de Asia Rusia de Europa Estados unidos de America e incluye Groelandia.
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 26 minutos
Ojo Petro q' Trump le manda a decir q': “tiene que preocuparse por su trasero” y habló del mercado ilegal del narcotráfico que está afectando el país.
