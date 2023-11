Participación en el Gobierno no es moneda de cambio por votos: Verdes a minsalud

Congresistas de la Alianza Verde piden independencia para votar reforma a la salud del Gobierno Petro. Foto: Archivo Particular

“Ministro, con total tranquilidad, saque todo lo que huela a verde del Gobierno Nacional”. Así respondió la representante Katherine Miranda a las pullas que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le lanzó a su partido por no estar alineado en favor de las reformas del Gobierno, especialmente frente a la que él lidera en la plenaria de la Cámara de Representantes.

A Miranda se sumaron otros congresistas de esa colectividad que en los últimos meses han cuestionado abiertamente el proyecto y que incluso han pedido su archivo. “Al Partido Verde no se le chantajea con puestos para apoyar la reforma a la salud, nosotros pensamos en el país y votamos con criterio y responsabilidad. Le solicito por favor cortar de raíz cualquier tipo de relación burocrática que mi partido pueda tener con el Gobierno”, dijo la también representante Catherine Juvinao.

Su compañera, la representante Carolina Giraldo, aseguró que el Gobierno prefiere “puestos por votos” y no los argumentos para discutir la iniciativa. “Mi voto en la reforma a la salud y en cualquier otro tema no se negocia por puestos. He cumplido mi promesa de campaña: voto argumentado, libre, por el bienestar de Colombia”, puntualizó.

En @PartidoVerdeCoL, muchos estamos de facto en la independencia.



Apoyamos o nos oponemos a cada asunto por convicción. El Partido debe abogar oficialmente por la independencia.



Las tres congresistas aprovecharon el momento para insistir en que los Verdes deben declararse en independencia del Gobierno y analizar con cuidado cada voto sobre los proyectos del Gobierno. “No podemos cohonestar con la destrucción del sistema de salud ni con las prácticas politiqueras de este gobierno”, dijo Juvinao.

Según Giraldo, aunque no exista una directiva explícita, varios en el partido están de facto en la independencia y vienen votando los proyectos de acuerdo a sus convicciones. Sin embargo, aseguró que es necesario que la colectividad asuma una discusión sobre su permanencia en la coalición de Gobierno.

“Independencia traducida en deliberación y voto a conciencia es el único camino viable para el Partido Verde”, agregó la representante Miranda. Aunque sus voces han sonado más fuerte en medio del debate de la reforma a la salud, lo cierto es que la idea de declararse en independencia genera división en el interior de la bancada.

Los tres presidentes del partido (Antonio Navarro, Carlos Amaya y Rodrigo Romero) también se pronunciaron y, aunque no hablaron de independencia, rechazaron las declaraciones de Jaramillo. “Se equivoca si cree que la participación en el gobierno es moneda de cambio por votos en el Congreso. No aceptamos su imposición ni la de nadie”, señalaron en un comunicado.

Además de los cargos que mencionó el ministro de Salud, como las direcciones del Sena y el Icetex, en el Gobierno está Carlos Ramón González, considerado uno de los jefes del Partido Verde y hoy por hoy uno de los hombres de confianza del presidente, lo que dificulta la discusión sobre la independencia.

A través de su cuenta de X, el propio Petro se sumó a la polémica y señaló que no hay que sacar a ningún verde del Gobierno, pues los que ahora están siguen comprometidos con las reformas. “El gobierno es verde de verdad, no veo que haya que sacar lo que huela a verde de verdad. A lo que queda fuera del gobierno en realidad no le interesa lo verde”, dijo.

