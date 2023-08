Verónica Alcocer: los agitados 12 meses de la primera dama del gobierno Petro

Verónica Alcocer, primera dama. Foto: Mario Fernández

“Aquí está Verónica Alcocer quien me ha acompañado, quien me ha dado descendencia. La vida misma. Quien el amor ha hecho todo posible”, fueron de las primeras palabras que dio Gustavo Petro al asumir la Presidencia de Colombia. Frente a la Plaza de Bolívar, el 7 de agosto de 2022, confirmó lo que se sabía mucho antes de que la sincelejana llegara a la casa de Nariño: que Verónica Alcocer no iba a ser una primera dama como muchas que la antecedieron. Un año después, los vaticinios resultaron ser ciertos.