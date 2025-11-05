Logo El Espectador
Petro refuerza figuración internacional como carta para responder a Trump y oposición

El mandatario echará mano de sus alianzas en Latinoamérica y aprovechará la plataforma de la cumbre de la Celac-UE para atajar los impactos de la tensión con los Estados Unidos de Donald Trump y los cuestionamientos que la oposición le hace al manejo de la diplomacia. Los cálculos electorales están en la ecuación.

Redacción Política
05 de noviembre de 2025 - 02:05 a. m.
Petro le propuso al emir de Catar que medie para "desescalar el conflicto con Trump".
Petro le propuso al emir de Catar que medie para "desescalar el conflicto con Trump".
Foto: EFE - Presidencia de Colombia

“Es la hora de la unidad”. Con este mensaje a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente Gustavo Petro trazó una de las líneas discursivas que desplegará en las próximas horas en un calendario nutrido de compromisos internacionales. Tras su paso por tres países de Medio Oriente, el jefe de Estado estará pocas horas en Bogotá y partirá este miércoles hacia Brasil para la Cumbre de Líderes de la COP30, un compromiso previo a su llegada a Santa Marta, donde durante el fin de semana será anfitrión de la cuarta edición de la...

Por Redacción Política

Atenas (06773)Hace 4 minutos
Pasos de animal grande siente el narcotraficante p/dte Petro, de quién hasta un ciego vería cuánto apoyo ha dado a las bandas de narcos pa q' aumenten el área sembrada en cultivos ilícitos q' hoy superan 300 mil has y q' pone a Colombia como el país con la mayor aérea en ese veneno, las 2/3 partes!! Amén de ser el mayor productor y exportador de coca del mundo. Y D. Trump lo sabe, no es pendejo!! Atenas.
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 28 minutos
"consolidar al presidente como referente global", de la chamboneria, la ineptitud, la polarización y en generar odio de clases.
