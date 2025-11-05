Petro refuerza figuración internacional como carta para responder a Trump y oposición

Petro le propuso al emir de Catar que medie para "desescalar el conflicto con Trump". Foto: EFE - Presidencia de Colombia

“Es la hora de la unidad”. Con este mensaje a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente Gustavo Petro trazó una de las líneas discursivas que desplegará en las próximas horas en un calendario nutrido de compromisos internacionales. Tras su paso por tres países de Medio Oriente, el jefe de Estado estará pocas horas en Bogotá y partirá este miércoles hacia Brasil para la Cumbre de Líderes de la COP30, un compromiso previo a su llegada a Santa Marta, donde durante el fin de semana será anfitrión de la cuarta edición de la...