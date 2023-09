Vicepresidencia asegura que Francia Márquez se desplazó en carros de la UNP en Casanare

Francia Márquez durante un acto de cierre de campaña, en el Parque de Los Periodistas, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció este martes en respuesta a los audios divulgados por Noticias Caracol y que vincularían la cercanía de Sandra Navarro, esposa del narcotraficante Juan Carlos López Macías, conocido como “Sobrino”, con la campaña de Gustavo Petro en Casanare. En una de las grabaciones, con fecha del 5 de mayo de 2022, se escucha a Carlos Betancourt, jefe de prensa de Sonia Bernal, quien coordinó la campaña en el departamento, le solicita ayuda para el transporte de la entonces candidata Francia Márquez para desplazarse entre Yopal y Tauramena.

Al respecto, Vicepresidencia aseguró que Sonia Bernal, “única persona encargada de la campaña presidencial y vicepresidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez Mina, respectivamente, en el departamento del Casanare”, fue quien gestionó los actos de Márquez Mina ese 5 de mayo en El Palmario, Tauramena, y en el Coliseo Casiquiare de Yopal.

Le sugerimos: Revelan audios sobre actividades de la esposa de un narco en la campaña Petro en Casanare

Sobre los transportes, Vicepresidencia desmintió que se hubiera hecho uso de las camionetas de Navarro: “Los carros en los que se desplazó la hoy vicepresidenta en su visita al Casanare fueron suministrados única y exclusivamente por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ningún momento se utilizaron vehículos de particulares”.

Por último, en el comunicado se hace referencia al hecho de que Navarro y Márquez Mina se hubieran tomado una foto, como le cuenta la primera a su madre en uno de los audios revelados: “¿Sí vio la foto mía con Francia? Le regalé ese poncho que me había traído, se acuerda que me había regalado don Wilson, que lo trajo por allá de Dubai. Y se lo pasé a la señora así cuando todo se había acabado. Le dije: mire doctora, este poncho me lo estoy estrenando hoy, pero se lo quiero regalar”.

Le recomendamos: Gastos y escenario electoral: las dudas que genera la “marcha por la vida”

Sobre esto último, Vicepresidencia comentó: “Francia Márquez Mina estuvo en Casanare en condición de candidata vicepresidencial y, como sucede en toda campaña político-electoral, son muchas las personas que se suben a la tarima a saludar, tomarse una foto e incluso proclamar arengas, tal y como sucedió en dichos actos, algo que no estuve bajo el control de la entonces candidata”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.