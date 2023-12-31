Vichada a la deriva: así se vive en uno de los rincones más pobres e ignorados de Colombia

El tema fronterizo es el prólogo de otro memorial de agravios que los habitantes del departamento tienen contra el Estado. Los comerciantes aseguran que si bien la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sí hace presencia en la región, se trata de una entidad que toma decisiones sin un enfoque territorial y que muchas veces parece estar únicamente para cerciorarse de que el recaudo fluya.



Eder Gómez es carreñense y desde hace 25 años maneja tiendas y supermercados en el puerto. Con el agua hasta las rodillas, supervisa que salga bien el transporte de su mercancía desde la zona inundada a las partes altas. Comenta que su sector depende, principalmente, de lo que compran los hermanos venezolanos de Puerto Páez y otras localidades de los estados Apure y Bolívar, pero que desde hace más de cinco años las decisiones del centro del país han ralentizado ese renglón de la economía, el tercero más importante en Vichada después de agricultura y pesca y la administración pública.



Él explica que, por orden de la Dian, los venezolanos que llegan a Puerto Carreño para comprar sus mercados o surtir sus negocios solo pueden pasar un valor de $2.350.000, una cifra exigua si se tienen en cuenta los costos actuales de la canasta familiar y la inversión que demandan los fletes. Quien lleve mercancía que supere ese valor es retenido por la Armada y pierde su inversión. Según Eder, lo único que ha logrado ese tope es fomentar el contrabando por caminos ilegales y muchas veces plagados por organizaciones criminales: “Los perjudicados somos el comercio, quienes estamos pagando impuestos. Hemos hecho reuniones con la Dian acá, pero ellos responden que no tienen nada que ver, que eso es a nivel nacional”.



Otro golpe para Vichada, recuerdan sus habitantes, llegó por cuenta de las tensiones políticas del gobierno de Iván Duque con el régimen de Nicolás Maduro. Todos en Puerto Carreño fueron testigos cautivos del deterioro de las relaciones diplomáticas y de cómo las narrativas que ambos lanzaron, uno desde la Casa de Nariño y el otro desde el Palacio de Miraflores, tuvieron un coletazo indeseado en ese pueblo remoto. En 2020, tras más de 16 años de estar recibiendo energía eléctrica de la red venezolana, el municipio se apagó y solo se quedó con el horizonte brillante y luminoso que por las noches aparecía en el cielo de sus vecinos de Puerto Páez. Muchos sintieron envidia y más de uno soltó una frase popular en los 2000, algunos en broma y otros más resueltos: “Si no nos quiere Colombia, que nos adopte Venezuela”.



Las plantas a base de gasolina fueron la primera solución para el pueblo. Luego, en 2021, el entonces presidente Duque inauguró una planta de biomasa —que produce energía con la quema de madera— prometiendo que sería la solución para que el servicio no dependiera más del “estado de ánimo de un dictador”. Sin embargo, según datos del portal Mutante, entre 2022 y 2024 se presentaron 1.733 apagones que implicaron más de 1.900 horas sin luz en Puerto Carreño, además de una deuda millonaria de la empresa pública Electrovichada con los dueños de la planta, Refoenergy*. La primera dice que los pasivos han aumentado en parte porque el Gobierno no gira a tiempo los subsidios, mientras que la privada señala que esas demoras son las que generan los apagones, porque no hay recursos para pagar la materia prima.



Lo que ocurre con la energía eléctrica, aclaran los pobladores, es solo una rama más del manojo grande de problemas e inconformidades que los desilusiona. “Acá tenemos todas las necesidades que ustedes crean, entonces requerimos de todo el apoyo del gobierno central. Un llamado para el presidente Gustavo Petro, para su gobierno, que nos atienda”, reclama Rafael Miranda, un concejal de cinco periodos que en medio de una charla con sus vecinos cae en cuenta de que el actual mandatario nunca los ha visitado. “Será porque acá no hay tantos votos”, resuelve.

