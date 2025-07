“Tu campaña va en caída libre”: estalló pelea entre De la Calle y Dávila

Exsenador Humberto de la Calle y candidata a la Presidencia Vicky Dávila. Foto: Archivo

Vicky Dávila y Humberto de la Calle protagonizaron un fuerte cruce durante este fin de semana luego de que el exvicepresidente asegurara que la candidata representa un extremo político por el que él no quiere votar. Dávila dijo que de la Calle tiene un discurso tibio y que pertenece a las estructuras políticas del país.

Todo inició por un trino que publicó de la Calle refiriéndose a las elecciones del próximo año. En este, dijo que no se arrepiente de haber votado en blanco durante 2022, pero que para los siguientes comicios presidenciales no quiere hacerlo, invitando a que las personas voten en la primera vuelta por fuera de los extremos.

Según el exvicepresidente, Dávila y Gustavo Bolívar serían los aspirantes con mayores posibilidades de llegar a la segunda vuelta, pero representan a los extremos políticos: derecha e izquierda respectivamente.

Voté en blanco en 2018 y 2022. No por tibio. Lo hice con firmeza. De frente. Asumí las críticas. Lo hice en forma desafiante como un grito de rebeldía frente a las disyuntivas impracticables en que nos vimos atrapados. No quiero votar en blanco en 2026. La primera vuelta es… — Humberto De La Calle (@DeLaCalleHum) July 5, 2025

“La segunda vuelta puede ser endemoniada o redentora. Pero cómo lleguemos a ella depende de cómo lleguemos a la primera. Si la segunda es entre Bolívar (digamos) y Vicky (digamos), ¿qué vamos a hacer los que no queremos extremos? Hay que anticiparse”, dijo, agregando que por ello la primera vuelta es “clave”.

El mensaje molestó a Dávila, quien lo señaló de confundir el cambio real con los extremos y de tener un discurso tibio que favorece al “establecimiento podrido del país”. Cuestionó además su paso por la Vicepresidencia y su rol como jefe negociador en los diálogos de paz con las extintas Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Humberto, para usted ese discurso tibio de ‘centro’ significa recuperar el poder para el establecimiento podrido, guiado por algunos intelectuales ‘bien pensantes’ que tienen al país en las ruinas. Usted y el establecimiento le temen a un cambio real, y lo tildan de extremista”, dijo la candidata.

Humberto, es cierto, usted era un gran analista en la radio. Pero a sus años es extraño que no acepte ciertas verdades. Decir la verdad no es odio. Mire donde nos tiene como país la “política del amor”, al borde del abismo.



1- Usted fue fórmula vicepresidencial de Ernesto… https://t.co/zfifaDscya — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) July 6, 2025

De la Calle contestó en otro extenso mensaje: “Como tu campaña va en caída libre, veo que en medio del desespero ahora te dedicas a insultarme. Tranquilita, querida. Perder no es el fin del mundo. Te lo digo por experiencia”.

Igualmente, el exsenador expuso que la mirada de Dávila hacia él parece haber cambiado repentinamente, pues anteriormente habría recibido elogios de su parte: “Decías que yo era lo máximo”.

También sostuvo que la campaña de la candidata es el odio y que no entraría en ese juego. “Tu único programa es el odio. Tu propuesta es vencer el odio con más odio. Tu campaña está minada por la base. Vendrán nuevos ataques tuyos, falsas informaciones. No sería la primera vez. No seré parte de esa pelea. Escoge otro”.

