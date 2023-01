Víctor De Currea-Lugo rechaza embajada en Emiratos tras denuncias por acoso sexual

Durante su exposición Las crisis del siglo XXI Foto: Jorge Londoño - José Vargas

Cuando se conoció que Víctor De Currea-Lugo sería el embajador designado de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, fueron varias las mujeres que se opusieron al nombramiento. El profesor universitario ha sido señalado por, al parecer, cometer acoso sexual contra varias de sus estudiantes.

Frente a los señalamientos en redes sociales y rumores, Currea se ha defendido y ha dicho que no ha cometido ningún delito. Por el contrario, confesó que en 2014 tuvo una relación con una alumna y que fue consensuada. Esa idea la mantiene hasta hoy; no obstante, lo que no pudo mantener fue el nombramiento.

En una entrevista con Caracol Radio anunció que se apartará del cargo como embajador de Colombia en EAU, que le había ofrecido el Gobierno. Según dijo, Petro tiene bastantes temas por atender por lo que “no voy a ser una piedra en el zapato (...) no me parece justo darle un dolor de cabeza más”, dijo.

“He decidido voluntariamente que no voy a aceptar el cargo, voy a declinar la invitación. Eso no significa que se va a resolver el problema de violencia de género en las universidades, ni la calumnia y difamaciones en mi contra. Estoy dispuesto a dar el debate político”, aseguró

Antes de renunciar a la designación, Currea-Lugo dijo a Blu Radio que había enviado una carta al presidente pidiendo que retrocediera en el nombramiento. “Mi sueño de la vida no es ser embajador. No quiero ser una traba para el presidente. Le mandé una nota diciéndole: ‘Quíteme de lado’”, dijo.

Por otro lado, la mañana de este jueves la periodista María Jimena Duzán aseguró que una mujer le habría contado un nuevo caso: “Lo que me sucedió fue más que un acoso sexual, fue un intento de acceso carnal violento”, dice Duzán que fueron las palabras de la víctima.

Igualmente, la representante Jennifer Pedraza dijo que “lo más doloroso de este proceso ha sido la revictimización hacia las mujeres que cuentan haber sufrido violencia por parte de Currea-Lugo”.

