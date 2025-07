Canciller Sarabia continúa su agenda en España en medio de distanciamiento con Petro

La canciller Laura Sarabia durante el panel de financiamiento para la biodiversidad y pérdidas y daños no económicos. @CancilleriaCol Foto: Redes Sociales

Mientras la Casa de Nariño evalúa qué medidas tomar luego de que se decidiera prorrogar la participación de Thomas Greg & Sons en la elaboración de los pasaportes, la canciller Laura Sarabia continúa cumpliendo agenda internacional en Europa junto al presidente Gustavo Petro, quien estudia si hacer o no últimos cambios ministeriales para los 13 meses que le quedan en el poder.

Este martes estuvo en la 4° Conferencia Internacional sobre la financiación para el desarrollo en Sevilla y participó en el panel de financiamiento para la biodiversidad y pérdidas y daños no económicos.

“Colombia, como muchos otros países del Sur Global, está lista para proteger la vida (...) Pero para actuar necesitamos una arquitectura financiera que no castigue al que cuida, ni premie al que contamina. Las soluciones existen, y sabemos que se pueden hacer. Estamos aquí para eso: para anunciarlas y para financiarlas”, afirmó Sarabia.

Sarabia también se reunió con Jeffrey Sachs, profesor del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, y con Alberto van Klaveren, canciller de Chile. Con su homólogo chileno, se habló del interés por fortalecer la relación bilateral para poder avanzar en una agenda común de cooperación regional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la participación de Chile en la próxima Cumbre CELAC–UE y dialogaron sobre la Cumbre por la Democracia. Sarabia también invitó al presidente Gabriel Boric a visitar Colombia en los próximos meses.

Mientras tanto, en la reunión con Sachs, Sarabia mencionó que su diálogo giró en torno a “la elaboración de un plan para fortalecer la CELAC, con una agenda de continuidad centrada en la transición energética, la reestructuración de la deuda, la acción climática y el comercio regional”.

Este viaje diplomático se dio una semana después de que Sarabia y el presidente Gustavo Petro chocaron por la elaboración de los pasaportes y por la determinación de firmar un nuevo contrato con Thomas Greg, que será por urgencia manifiesta e irá desde el próximo 1 de septiembre hasta el 29 de julio de 2026.

El contrato generó polémica en los pasillos de la Casa de Nariño porque el jefe de Estado solicitó que se cambiara de un modelo de impresión de estos documentos privado a uno público, siendo la Imprenta Nacional la entidad que asumiera el proceso.

El plan original de 2024, era que, a partir del próximo 1 de septiembre, se empezaran a contar los 10 años en los que la Imprenta, con ayuda de Portugal, asumiría de lleno la expedición de estas libretas. No obstante, el plan se quedó en la firma de un memorando de entendimiento que no es vinculante y, pese a ser firmado por el Gobierno portugués, no entró en vigencia.

Luis Gilberto Murillo, excanciller, mencionó que Sarabia buscó excusas y que no se hizo nada durante este año para el cambio de modelo. “Se buscan excusas para decir que no se firmó, pero había un plan estructurado con un modelo bien ejecutado. El cronograma no era ajustado y no había razón para perder seis meses”, le dijo Murillo a El Espectador en aquella ocasión.

