Voces de rechazo contra Julián Osorio, concejal que engañó a conductor de Indriver

El concejal Julián Osorio (derecha) empezó a trabajar como taxista en 2007. Foto: Archivo particular

Una acción que el concejal Julián Osorio imaginó como heroica lo tiene hoy al borde de la muerte política. El cabildante de Manizales por el Centro Democrático (CD) se hizo pasar por pasajero de la plataforma Indriver, en la que trabaja el conductor Carlos Jaime Gutiérrez, pero se trataba de una trampa: lo hizo conducir hasta un retén de la Policía, para que lo sancionaran. El hecho rápidamente se hizo viral por un video que publicó Ramírez relatando lo sucedido, y eso llevó a que el concejal cerrara sus redes sociales y se creara una colecta virtual que ya supera los $25 millones para ayudar a pagar la multa al conductor.

No obstante, el tema no se quedó allí y el concejal recibió una lluvia de reproches desde varias orillas políticas. Lo más llamativo fue que congresistas, candidatos y simpatizantes del Centro Democrático enviaron sus mensajes de reprobación por su acción, calificándola como cobarde y humillante. El líder natural del partido, el expresidente Álvaro Uribe, llamó a la reflexión a Osorio. “Que el mal ejemplo no sea nuestro”, escribió en su cuenta de Twitter.

El proyecto que presenté como Senador buscaba reglamentar el pago equitativo de la seguridad social a los trabajadores de las plataformas, Uber por ejemplo, nunca prohibirlas. Y otras de equidad frente a los taxistas, Julián reflexión por favor, que el mal ejemplo no sea nuestro — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 31, 2022

Otras figuras uribistas como la senadora Ruby Chagüi señalaron como “indigna” la actuación de Osorio. “La buena condición humana es uno de los requisitos para servir al país y a los ciudadanos. Su comportamiento no representa los principios que defiende nuestro partido”, dijo la senadora, quien pidió investigar lo ocurrido.

Miller Soto, candidato al Senado por el CD, publicó un video en el que comentó que “lo que hizo el concejal Julián Osorio no está bien. Aún cuando pertenezca al Centro Democrático las cosas hay que decirlas y su actitud, además de cobarde, fue inhumana”. El candidato también destacó que el conductor la plataforma de transporte “no estaba haciendo nada ilegal, estaba trabajando, y eso hay que respetarlo”. No obstante, señaló que el Congreso sí debe ocuparse de regular el tema de las plataformas de transporte.

Rechazamos la acción cobarde del Concejal Julián Osorio. ¡Así no es! pic.twitter.com/Ojd8677N3O — Miller Soto (@millersoto) January 30, 2022

Incluso miembros del grupo digital que día y noche defiende en redes sociales la labor del uribismo se expresaron en contra de lo ocurrido, tachándolo de mal ser humano y solicitando que no le vuelvan a dar ningún aval para sus aspiraciones electorales. Aunque se ha mencionado que el partido se referirá a lo ocurrido, por ahora no han emitido ningún pronunciamiento.

También se pronunciaron al respecto concejales de otras ciudades, hablando un poco sobre cuáles deberían ser las prioridades de un cabildante. “Los concejales estamos para hacerle control político a la Administración y para ayudar a los ciudadanos, no para tender trampas y actuar de formas tan ruines. Todo mi rechazo a la conducta del concejal Julian Osorio, dijo Emel Rojas, concejal de Bogotá por el partido Colombia Justa Libres.

Para la cabildante Heidy Sánchez (Colombia Humana), “lo que hizo el concejal de Manizales es una absoluta humillación a un señor que seguramente esa es su única fuente de ingreso. Las personas que están en cargos de representación popular tienen por obligación responder a las necesidades de la gente no a hacer semejante guachada”.

Por su parte Gilberto Tobón, cabeza de lista al Senado por la lista de Fuerza Ciudadana, escribió: “El concejal Julián Osorio del Centro Democrático intimida y persigue a los desempleados generados por la incapacidad de este gobierno. Ojalá con esa misma fiereza persiguiera a los corruptos de su partido, esos que tienen a miles de niños sin internet y a otros miles con hambre”.

El representante Mauricio Toro (Alianza Verde) también intervino en la discusión solicitando que se detenga la persecución a los conductores de plataformas. “Las apps usan contrato de alquiler con conductor, que es legal”, escribió el congresista verde que ha presentado varios proyectos con el objetivo de regular la prestación de servicios de transporte mediante plataformas.

Hoy estoy requiriendo a @DirectorPolicia que cesen de inmediato la persecución a conductores de apps!



Las apps usan contrato de alquiler con conductor,que es legal y ningún juez o autoridad ha declarado ilegal



No más casos como Don Carlos en Manizales. No más régimen de terror! pic.twitter.com/g8eBtspmrG — Mauricio Toro 🌻105 (@MauroToroO) January 31, 2022

¿Quién es el concejal Julián Osorio?

Julián Andrés Osorio Toro es el último de ocho hermanos. Nació en 1980 y desde sus primeros años demostró afinidad con el liderazgo. En 2001 empezó a trabajar en el mundo del transporte público y se vinculó como controlador de rutas a la Empresa De Transportes Gran Caldas. Allí estuvo hasta 2007, cuando inició su labor como conductor de taxis.

En paralelo a su trabajo como conductor, Osorio empezó a buscar mejores condiciones para el gremio. Su primera victoria electoral fue en 2012, durante las primeras elecciones que se hicieron en el país para escoger los representantes de los taxistas. La mayor parte de su corta carrera política la realizó en el Partido de la U, hasta que en 2018 saltó al Centro Democrático, partido por el que fue electo concejal en 2019.