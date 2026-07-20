“Volverán las fumigaciones y los bombardeos”: De la Espriella en su discurso del 20 de julio

El presidente electo Abelardo de la Espriella dio su discurso del 20 de julio desde Medellín. Foto: Gobernación de Antioquia

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Abelardo de la Espriella dio su segundo discurso del 20 de julio desde Medellín. Esta vez fue desde el Túnel del Toyo, en Antioquia. Acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador Andrés Julián Rendón.

En su intervención, aprovechó para lanzar varias pullas a la administración saliente de Gustavo Petro, anunciar el regreso de los bombardeos a grupos armados y fumigaciones a cultivos de uso ilícito, así como su intención de gobernar desde las regiones. Se espera que mañana 21 de junio inicie el quinto empalme regional desde ese departamento.

Entre los miembros del gabinete designado que acompañaron al presidente estuvieron el ministro delegado de Defensa, Jorge Mora; de Transporte, Elsa Noguera; su secretario privado, Carlos Ríos; su jefe de despacho, Nicolás Gómez; el embajador designado de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, y Jaime Uribe, presidente designado de ProColombia.

Inició su discurso hablando sobre el papel de Antioquia en la historia: “Hay momentos en la historia de los pueblos en que la espera se vuelve traición, momentos en que esperar es rendirse, Antioquia no esperó, nunca se rindió y nunca se va a rendir”, aseveró De la Espriella haciendo referencia a su votación en segunda vuelta.

“Mientras en los pasillos del centralismo bogotano se debatía si se aplazaba o no el túnel. Aquí la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Andrés Julián y Federico, que quedará escrita en nuestra historia. Cuando Invías dijo que no tenía recursos para las adecuaciones eléctricas, Antioquia no bajó los brazos. Donde el gobierno nacional que termina, gracias a Dios, el departamento dio un paso alfrente”, agregó.

También le pidió a la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, que los contratistas deben hacer lo necesario para materializar las obras de Antioquia en su gobierno.

Y habló de su política de seguridad entrante al anunciar el regreso de los bombardeos a grupos armados y fumigaciones a cultivos de uso ilícitos.

“No se preocupe, señor gobernador, traeremos seguridad para Antioquia; bandido que no se someta, le daremos de baja como en derecho corresponde. Volverán las fumigaciones y los bombardeos; usted tranquilo, que en 19 días cesará la horrible noche y le daremos a las cosas el orden que merecen”, agregó el mandatario entrante.

También anunció que despachará desde las regiones; por eso, señaló que “no voy a despachar desde un frío despacho en Bogotá, voy a gobernar desde los territorios, aquí me tendrán con ustedes despachando”.

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