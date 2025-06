Así será la votación de la conciliación de la reforma laboral en el Congreso

Mañana, las dos cámaras del Congreso votarán el articulado conciliado para que se apruebe la iniciativa que ha generado choques entre los poderes. Foto: Óscar Pérez

El secretario general de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, y el secretario general del Senado, Diego González, anunciaron este jueves, durante las discusiones finales de la tercera legislatura del Congreso, que la conciliación de la reforma laboral se va a incluir en el orden del día de mañana viernes 20 de junio. Las sesiones en ambas plenarias arrancarán sobre las 8:00 de la mañana.

Esta decisión se tomará después de que los cuatro congresistas elegidos para llevar a cabo la conciliación del articulado llegaron a un acuerdo y acogieron la reforma que pasó por la plenaria en la cámara alta del Legislativo, el pasado martes 17.

María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico y congresista conciliadora de la reforma, aseguró que este acuerdo se dio gracias a que en el Senado aprobaron “más del 85 %” de la iniciativa que se construyó en la Cámara.

“Hemos decidido que, teniendo en cuenta que el Senado ha acogido más del 85 % del texto que conciliamos durante dos años y que se revirtieron artículos que eran muy regresivos, nos vamos a acoger a ese texto. Consideramos que mejora algunos de los puntos de la reforma”, declaró Carrascal el miércoles pasado, luego de reunirse por unos minutos con sus homólogos conciliadores del Senado, Samy Merheg y Carlos Abraham Jiménez.

Los conciliadores de la reforma laboral llegaron a un acuerdo luego de reunirse por varios minutos: se acogerá el texto aprobado por el Senado y este será votado el viernes.

Con esto queda casi que firme la laboral, falta la última votación del informe y la sanción presidencial. pic.twitter.com/OaNS4BVpEd — Laura Peralta (@LauraPeraltaG) June 18, 2025

Efraín Cepeda, presidente del Senado, aseguró que el Senado hizo manifiesta su voluntad de que haya una reforma laboral y que, en la votación del próximo viernes, volverá a expresarse frente a este articulado.

“Hay voluntad del Senado de que tengamos una reforma laboral, por supuesto, cada cámara expresará sus preferencias sobre su texto. En eso consiste una conciliación”, declaró.

Cepeda no se adelantó frente a la futura votación en las plenarias del Congreso, pero resaltó el logro del Senado en avanzar en el debate y en lograr consensos en los puntos que generaron controversia durante el debate.

“En las conciliaciones, como se sabe, se tiene que decir sí o no. Yo no me adelantaría a ello. Hay unos artículos que se debatieron muy bien en la comisión cuarta y le pedimos a los conciliadores que defiendan esos artículos del Senado”, agregó.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ya ha mencionado en el pasado que si la reforma que se apruebe en el Congreso no se parece a la que aprobó la Cámara, no sancionará el articulado, lo que implicaría mantener el llamado “decretazo” de la consulta popular.

“Sigue vigente la consulta popular por decreto hasta la votación de conciliación del proyecto”, mencionó Petro X. Sin embargo, también es de anotar que el decreto de la consulta fue suspendido por el Consejo de Estado y que la Registraduría, por ahora, no hará el llamado a urnas.

Según el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, la votación de la conciliación estará para “alquilar balcón”, pues se trata de una de las decisiones más importantes de la legislatura. Salamanca reconoció que los principales retos de las jornada serán conformar y mantener el quórum decisorio.

