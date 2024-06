Manzur aseguró que Olmedo López no aportó pruebas en su contra por escándalo de Ungrd

A la izquierda, Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones del Congreso. A la derecha, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Foto: Archivo El Espectador

Cerca de las dos de la tarde de este martes inició la diligencia del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, ante la Corte Suprema de Justicia para ampliar la denuncia que había hecho contra el representante Wadith Manzur (Partido Conservador), a quien acusó de estar involucrado en la red de corrupción en la entidad.

“El día de hoy, el doctor Olmedo no aportó ningún elemento probatorio nuevo. Argumenta algunas circunstancias, sobre todo diciendo que se acoge a su principio de no incriminarse hasta tan pronto no se resuelva la situación de su principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el congresista a la salida de la audiencia.

López acusó a Manzur, el presidente de la Comisión de Acusaciones, de haber recibido dinero y contratos con la compra de los 40 carrotanques en la Ungrd. Sin embargo, este no habría aportado pruebas que sostuvieran la acusación y, al ampararse bajo el principio de no incriminación, no estaba obligado a seguir respondiendo preguntas.

El representante añadió que el exdirector de la entidad tendría un “interés en particular en vincular a algún congresista, sobre todo a uno de los congresistas de la oposición”. Manzur aseguró que le daría la cara al país y respondería “cualquier cuestionamiento que tengan” sobre su presunta participación.

López y el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, han revelado algunos nombres que, presuntamente, habrían participado en el escándalo de corrupción. Entre ellos están los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y Cámara, Andrés Calle (Partido Liberal), aunque los dos han negado su implicación.

En el Ejecutivo, Sandra Ortiz salió de su cargo como consejera presidencial para las Regiones al haber sido mencionada como partícipe. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, así como el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, fueron salpicados, pero no abandonaron sus puestos. Los tres han rechazado las acusaciones en su contra.

