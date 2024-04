“Hay un bloqueo que no solo tiene consecuencias para Petro, sino para todo el país”

Wilson Arias, senador del Pacto Histórico. Foto: Jose Vargas Esguerra

La reforma a la salud cumplió dos semanas de archivada, pero usted presentó una apelación. ¿Va a revivir?

La reforma no se archivó formalmente porque la votación quedó sometida a una apelación, que es un recurso para que el país no pierda todo lo invertido, los meses largos de discusión pública, el consenso. La apelación es para que el Congreso no tire por la borda la oportunidad de reivindicarse con los colombianos.