Seguridad, la prioridad de Wilson Ruiz, candidato a la Alcaldía de Cali

Cuéntenos un poco de su trayectoria.

Soy un hombre que he dedicado mi vida a trabajar y estudiar como la mayoría de las personas. Comencé a trabajar desde los 7 años como vendedor ambulante de dulces, luego me desempeñé como mensajero del colegio de abogados del Valle, fui notificador del Tribunal Administrativo del Valle, escribiente, abogado litigante hasta llegar a ser procurador delegado, magistrado y presidente de las cortes y ministro de justicia.

Siempre tuve presente que a pesar de las dificultades nunca debía dejar de estudiar, desde la escuela pública Hernando Navia Varón hasta convertirme en abogado en la Universidad Libre de Cali y luego posgrado en la Universidad de San Buenaventura y especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, cursos avanzados (DEA) del programa doctoral en Derecho Público en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España) y doctorado en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid (España).

¿Ha ocupado cargos públicos?

Mi vida profesional la he ejercido como abogado litigante, cátedra universitaria, asesor en el sector privado y cámaras de comercio y por supuesto, en cargos públicos.

Fui conjuez de las altas cortes entre 2007 y 2009; procurador delegado ante el Consejo de Estado desde el 2009 al 2010; magistrado del Consejo Superior de la Judicatura desde el 2012 hasta el 2015, corporación de la cual fui su presidente; y ministro de justicia y del derecho entre el 2020 y 2022. En estos cargos tuve manejo de recursos públicos de forma transparente.

¿Por qué quiere ser alcalde de su ciudad?

Cuando me desempeñé como ministro de Justicia estuve delegado por el gobierno para ayudar a conjurar la crítica situación que vivió a Cali con los bloqueos de vías. Fui nombrado alcalde ad hoc para brindar garantías en el proceso de revocatoria del alcalde. En todos estos procesos evidencié la condición en deterioro, inseguridad y corrupción en la que se sumió la ciudad, los caleños no merecemos tener tan malas administraciones, por eso no me puedo quedar con los brazos cruzados, quiero poner al servicio de los caleños mi experiencia y capacidad de gestión. Cali necesita recobrar la seguridad, el orden, la autoridad y que haya una buena gerencia en la administración y yo tengo la capacidad para liderar la transformación que la ciudad necesita.

¿Qué partidos o movimientos políticos respaldan su aspiración?

En este proyecto de llegar a la alcaldía de Cali me acompaña la ciudadanía. Me respalda el movimiento significativo de ciudadanos S.O.S Cali, con el que iniciamos el proceso de recolección de firmas y logramos entregar más de 168.000 firmas a la Registraduría, obteniendo así el aval para inscribir la candidatura de forma oficial. Somos un movimiento independiente libre de acuerdos politiqueros.

¿Ha tenido, o tiene, alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal?

No tengo ni he tenido ninguna investigación por temas de corrupción o problemas en la gestión pública que he desempeñado.

De ganar las elecciones, ¿cuál será su principal lucha en la alcaldía de su ciudad?

Les devolveré la seguridad a los caleños, Cali en mi administración será la ciudad más segura de Colombia; pero además en mi alcaldía habrá oportunidades de trabajo y estudio porque uno de los problemas más delicados es la desigualdad y esto se da porque no hay oportunidades para todos, los jóvenes deben tener la posibilidad de estudiar y todos los caleños tienen el derecho de acceder a un trabajo digno y desde ya estoy haciendo acercamientos con los empresarios y entidades del orden nacional e internacional para que le apuesten a Cali y su gente.

¿Cuáles serían sus tres primeras acciones como alcalde?

El primero de enero de 2024, tan pronto me posesione, convocaré a un consejo de seguridad para poner en marcha desde el primer día el plan de seguridad para Cali que involucra a la Fuerza Pública con un incremento en el número de uniformados que estarán en las calles, además de la dotación de equipos tecnológicos para hacer frente a la delincuencia. Este plan incluye un frente común entre la Fuerza Pública, la Rama Judicial, la ciudadanía y la alcaldía por su puesto, para que entre todos transformemos a Cali.

Conformaré un bloque de búsqueda contra la corrupción porque no permitiré que se sigan robando los recursos de todos los caleños. Estoy seguro de que si los recursos se invierten en la ciudad alcanzará para hacer toda la gestión que está reclamando la ciudadanía.

Implementaré las brigadas para recuperar la malla vial. Tan pronto me posesione comenzaré a trabajar en tapar los huecos de la ciudad y reparar las vías que no permiten una buena movilidad.

¿Cuál es el problema prioritario en su ciudad y cómo pretende atenderlo?

Sin lugar a dudas la inseguridad es el mal que afecta todos los sectores de la vida en Cali. Por eso enfocaré mis esfuerzos en la recuperación de una Cali segura, ordenada y con respeto al principio de autoridad.

Emprenderé una lucha frontal contra el crimen organizado, buscando la desarticulación de las bandas criminales que tienen azotados a los caleños. Esta tarea requiere del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la ciudad y capacidad de respuesta de la Policía Metropolitana. Me enfocaré en la articulación de la sociedad civil al sistema municipal de vigilancia, reporte y respuesta de novedades. Enlazando las cámaras y los circuitos cerrados de televisión instalados por la comunidad en establecimientos comerciales, residencias, vecindarios, conjuntos con el CAD (Centro automático de Despacho de la Policía Nacional, o el C4 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo).

Incrementaré la capacidad de respuesta de la Policía con tecnologías de analítica de datos y bigdata, cámaras inteligentes para el reconocimiento de placas en vehículos y motos, reconocimiento facial y sistemas de geolocalización, que permitan la optimización de los recursos en campo, con respuesta oportuna a las necesidades del servicio.

Hay que restablecer la confianza de los caleños en las instituciones, para eso debemos reconocer el valor que todos aportamos en el tejido social de la ciudad. La sociedad civil trabajando de la mano con la Policía hará que los criminales reconozcan a Cali como un solo cuerpo en la lucha contra el crimen.

¿Cómo califica la gestión del alcalde actual de su ciudad?

Desastrosa. Es el alcalde peor calificado del país, tiene a Cali sumida en la peor crisis de la historia por la falta de gobernabilidad, falta de orden, inseguridad creciente, una corrupción generalizada en la administración y la infraestructura abandonada y destruida.

¿Cómo califica la gestión del presidente Gustavo Petro?

Ya completó un año de gobierno y no se ve el cambio para mejorar el país que fue prometido durante la campaña. Creo que no ha tenido en cuenta que él es el presidente de todos los colombianos y que tiene que gobernar para todos.

Este gobierno ha sido desacertado en las medidas económicas adoptadas porque vemos un retroceso en el crecimiento de la economía nacional y peor está la economía de bolsillo, con una canasta familiar cada vez más costosa. También se equivoca en las políticas de seguridad nacional porque el principal problema que aqueja a los colombianos en todas las ciudades es justamente la inseguridad. Uno no puede adoptar políticas de paz para premiar a los delincuentes en perjuicio de la clase trabajadora. En eso se ha equivocado.

