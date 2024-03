Ya se publicó la hoja de vida de Alexander López para dirigir el DNP

Alexander López fue senador y presidente del Congreso en 2023. Foto: Senado

Este sábado se publicó la hoja de vida de Alexander López en la página web de los aspirantes de Presidencia para ser el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, en reemplazo de Jorge Iván González. De acuerdo con la ley, las hojas de vida de aquellos que aspiran a cargos públicos deben ser publicadas durante un periodo mínimo de tres días antes de ser oficialmente nombrados en el cargo.

Desde este viernes el exsenador había comenzado a dar pasos para preparar su llegada al DNP. Ese día, el Comité Ejecutivo del partido Polo Democrático aceptó la renuncia de López como presidente de la colectividad. “Para mí ha sido un honor y es motivo de gran orgullo haber presidido este partido por todos estos años [...] un partido que fue fundamental para lograr llegar a la Presidencia y a la Vicepresidencia de este país”, dijo López.

González renunció a la dirección del DNP hace un mes por diferencias con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El cargo que dejó se le había ofrecido también a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, como él mismo explicó este sábado en sus redes sociales.

“No ando buscando puestos. Rechacé el ofrecimiento del Presidente de liderar el Departamento de Prosperidad Social por razones que ya había expresado: Este año estaré concentrado en la empresa que me da la independencia económica; en mi familia: Diana, Maia y Aleia a las que les debo tiempo después de enfrentar 4 años a las mafias en Medellín; y preparando una propuesta de futuro para el 2026″, dijo el líder del partido Independientes.

“Un político tradicional no hubiera rechazado un presupuesto como el del DPS: 11 billones al año. Incluso más grande que el de la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, no somos esa clase de políticos. No nos mueve el presupuesto, nos mueve el futuro. En 2026 seremos esa opción de futuro”, agregó el exalcalde, quien ya ha hecho varias menciones a sus aspiraciones presidenciales.

Alexander López fue senador y presidente del Congreso en 2023 y perdió su curul luego de que el Consejo de Estado argumentara que él había incurrido en doble militancia. El pasado lunes 26 de febrero asistió al primer consejo de ministros, pese a no conocerse aún el decreto que oficializa su nombramiento. Su posesión como director del DNP podría darse la próxima semana.

Este sábado también se publicó la hoja de vida del exconcejal de Bogotá Diego Cancino, quien será viceministro del Interior.

