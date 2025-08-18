No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Yenny Valencia: la profe que hizo de la música y el deporte un refugio para niños en Nuquí

La maestra entrena a 130 estudiantes en fútbol y, en unas semanas, viajará con un grupo a Corea con instrumentos que ellos mismos construyeron. Dice que su trabajo es un “rescate cultural”, una estrategia para que los jóvenes nuquiseños no caigan en dinámicas ilegales.

Daniela Cristancho
18 de agosto de 2025 - 02:04 p. m.
Yenny Valencia y diez jóvenes viajarán a Corea el 15 de septiembre para presentar su música.
Foto: Cancillería

Cuando Yenny Valencia empezó a jugar fútbol no había balones: en las playas de Nuquí corría con sus amigos detrás de naranjas. Con eso aprendió a dominar la pelota, “mejor que lo hubiera hecho con una pelota de micro”. Treinta años después, con las pequeñas frutas le empezó a enseñar a sus primeros estudiantes, hasta que logró conseguir patrocinadores para comprar balones, guayos y uniformes. Hoy dirige a 130 niños y niñas en el equipo Los Delfines y a otros 18 en su grupo de música. Con ellos busca lo que llama un “rescate cultural”:...

Daniela Cristancho

Por Daniela Cristancho

Periodista y politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz.@danielacsidcristancho@elespectador.com
