Yenny Valencia: la profe que hizo de la música y el deporte un refugio para niños en Nuquí

Yenny Valencia y diez jóvenes viajarán a Corea el 15 de septiembre para presentar su música. Foto: Cancillería

Cuando Yenny Valencia empezó a jugar fútbol no había balones: en las playas de Nuquí corría con sus amigos detrás de naranjas. Con eso aprendió a dominar la pelota, “mejor que lo hubiera hecho con una pelota de micro”. Treinta años después, con las pequeñas frutas le empezó a enseñar a sus primeros estudiantes, hasta que logró conseguir patrocinadores para comprar balones, guayos y uniformes. Hoy dirige a 130 niños y niñas en el equipo Los Delfines y a otros 18 en su grupo de música. Con ellos busca lo que llama un “rescate cultural”:...