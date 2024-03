“Yo no tengo nada contra el doctor Petro”: Clara Luz Roldán, codirectora de La U

La exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, se convirtió en la codirectora del Partido de la U. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Una votación con un 98,19 % a favor determinó que Clara Luz Roldán y Alexander Vega asumirán las banderas del Partido de la U. La asamblea de la agrupación política tuvo lugar el pasado sábado y resultó en una decisión inédita, pues es la primera vez que dos personas integrarán la dirección.

¡#LaUElige y le dice Sí ✅ a su nueva Dirección Colegiada 👩🏼👨🏻!.



Clara Luz Roldán González y Alexander Vega Rocha fueron elegidos por nuestra militancia con una votación del 98,19% 🗳️ para dirigir el futuro de la colectividad, desde #LaU confiamos en su liderazgo, su lucha por… pic.twitter.com/WjDXRWVesC — Partido de la U (@partidodelaucol) March 23, 2024

Roldán, quien se ha desempeñado como gobernadora del Valle del Cauca y Directora Nacional de Coldeportes, presentó su candidatura de forma individual. De igual forma lo hizo Alexander Vega, cuyos cargos más notorios habían sido como Registrador Nacional y Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Yo con Álex tengo una excelente relación”, cuenta Roldán. “Entonces, cuando nos damos cuenta de que los dos estamos aspirando, pues yo le manifiesto que por qué no miramos la posibilidad de hacer una dirección colegiada, una presidencia colegiada. Hablamos con el secretario del partido y nos dijo que los estatutos no lo contemplaban, estos solo contemplaban la presidencia unipersonal”, dice.

Siguió una tarea de convencer a las bancadas del Senado y la Cámara de Representantes para que aprobaran cambio en la normativa interna de la agrupación. Según Roldán, tanto ella como Vega se comprometieron a hacer oídos sordos a proposiciones de una candidatura unipersonal. Después de sus esfuerzos por conseguir el respaldo de los integrantes del partido, consiguieron el apoyo de una mayoría entre los más de 500 participantes en la asamblea.

#LaUSeRenueva 🔄 y abre las puertas a una dirección colegiada 👩🏻‍💼👨🏽‍💼.



Con una votación del 97,35%, nuestra colectividad en ejercicio de la democracia 🗳️ y en el marco de la Asamblea Nacional Extraordinaria llevada a cabo en la mañana de este viernes, tuvo a bien modificar los… pic.twitter.com/IrbivoprKN — Partido de la U (@partidodelaucol) March 22, 2024

“El único ánimo que a nosotros nos asistía era no poner al partido en una situación que lo resquebrajara. Cuando hay una elección de esas, si unos apoyan a un candidato y otros a otro, quedan siempre resquebrajadas las relaciones entre compañeros, y eso era lo que nosotros no queríamos. Además, somos el partido de unidad nacional. Ese era el primer ejemplo que teníamos que dar, que verdaderamente sí creemos en la unidad”, relata la codirectora.

El voto de confianza, asegura de Roldán, viene de la mano con una responsabilidad grande que se impone sobre ella y Vega, cuyo objetivo principal es que el partido crezca en las próximas elecciones. Trabajarán de la mano con los congresistas de su agrupación y se han comprometido a que no tomarán “ninguna decisión que no sea en bancada”.

La afirmación toma más fuerza de frente a las reformas que adelanta la administración del presidente Gustavo Petro. Roldán asegura que son un partido independiente y que acompañarán al Ejecutivo en lo que consideren pertinente. En el caso de la reforma a la salud, “ha habido algunos puntos que se la ha solicitado al Gobierno que ajuste” y dependerá de eso “que en un momento dado [el partido] pueda llegar a apoyar” la iniciativa. Así, los directivos del partido respaldan la firma de la senadora Norma Hurtado en la ponencia que busca archivar la reforma a la salud.

“Lo que sea para bien del país y de los ciudadanos, estaremos acompañándolo. Lo que no, pues obviamente no. Pero la relación con el Gobierno es excelente, yo no tengo nada contra el doctor Petro y sé que el doctor Alexander tampoco. Sabemos que las relaciones son con el ministerio del Interior, con el doctor Velasco, y también con él tenemos una muy buena relación. Esperamos poder seguir contando con ellos, interlocutando, y que el Gobierno entienda que cuando no acompañamos un proyecto es simplemente porque no coincidimos con algunos temas”, indicó.

Para Roldán, el compromiso de la administración Petro debe enfocarse en “sacar adelante el Plan de Desarrollo” que el Congreso aprobó, en lugar de hablar de temas “que lo único que generan es controversia, que haya zozobra en el país y que los ciudadanos tengan susto”, como la propuesta de una constituyente.

“Estamos viviendo un momento álgido, pero estaremos a la altura con nuestro partido para trabajar con el doctor Alexander y siempre tomar decisiones con nuestras dos bancadas, siempre estaremos unidos. Eso es lo que buscamos él y yo, y es que el partido de unidad sea verdaderamente un partido de unidad nacional”, concluye.

