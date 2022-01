Zuluaga se adjudica decisión de no ir con Equipo por Colombia

Óscar Iván Zuluaga se adjudicó negativa a ir por el Equipo por Colombia. Foto: Óscar Pérez

Aunque se pensaba que el destino de Óscar Iván Zuluaga era sí o sí el Equipo por Colombia, coalición de derecha que incluye en sus filas a Federico Gutiérrez, David Barguil, Aydeé Lizarazo, Enrique Peñalosa y Alejandro Char, en las últimas semanas se conoció que dicha alianza no se iba a dar. Todo parece indicar que las diferencias son irreconciliables y el panorama no va a cambiar en los próximos días cuando las coaliciones se tengan que inscribir ante la Registraduría.

Aunque está claro que el Centro Democrático no llegará a la coalición de la derecha, todavía no está claro quién tomó la decisión final de que no fueran a esta. Varios miembros del partido de gobierno han cuestionado la determinación pues no fue consultada con ellos, sino que se tomó de forma unilateral. Hasta el momento, la versión que ha tenido más adeptos es que fue el propio expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido, el que dio la orden.

Puede ver: División en el Centro Democrático por decisión de no ir con Equipo por Colombia

Así lo expresó la representante María Fernanda Cabal en una entrevista con medios regionales. Según esta, fue el propio expresidente el que decidió que no iban ante la humillación que implicaba que no los hubieran aceptado en un primer momento en la coalición. Y esta teoría tiene lógica, pues son pocas las cosas que ocurren en el Centro Democrático sin que Uribe no sepa.

Sin embargo, este domingo, Óscar Iván Zuluaga dio una versión completamente distinta. Luego de rechazar los señalamientos en su contra de que supuestamente es el “títere” de Uribe, este rechazó los rumores de que fue el expresidente el que frenó la alianza y se adjudicó la determinación de no llegar al Equipo Por Colombia.

“Quien tomó la decisión y se la anunció al país fui yo, de que no íbamos en la coalición. Usted conoce mi trayectoria, mi hoja de vida, lo que me ha tocado hacer, cómo me tocó enfrentar en el 2014 esa campaña, y soy una persona que construye consensos, que escucha, que tengo cabeza fría para tomar decisiones, tengo el carácter, la firmeza y no me tiembla la mano. Cuando tengo que tomar decisiones, las tomo convencido de lo que eso puede generar”, expresó Zuluaga en su paso por Pereira.

Vea la Sección Política de El Espectador para más información de las Elecciones 2022

En la capital de Risaralda, Zuluaga recordó en varias ocasiones el supuesto desplante de la coalición de la derecha. Además de achacarse el no a David Barguil y Federico Gutiérrez -ambos lo invitaron al Equipo por Colombia tras la negativa inicial-, el candidato gobiernista tuvo duras palabras ante lo ocurrido: “Es un oportunidad para demostrar que somos el partido mayoritario, no tenemos que arrodillarnos a nadie. Lo que hemos hecho y construido se lo debemos al trabajo de ustedes y nadie no lo va a quitar”.