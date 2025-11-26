Bogotá amplía convocatoria para su primer Catálogo de Cultura, Innovación y Entretenimiento

La economía creativa continúa siendo uno de los sectores más dinámicos de la región. Foto: Cortesía

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través de su Clúster de Industrias Creativas y Culturales, y en alianza con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), amplió hasta el 30 de noviembre de 2025 la convocatoria para participar en el primer Catálogo de Cultura, Innovación y Entretenimiento de Bogotá, una iniciativa que busca consolidar una vitrina internacional para las empresas del ecosistema creativo de la ciudad.

El proyecto hace parte de la estrategia Bogotá: Destino Turístico de Entretenimiento, Innovación y Cultura, cuyo objetivo es integrar los sectores cultural, creativo y turístico para fortalecer la competitividad y proyección global de la capital. El catálogo reunirá alrededor de 300 empresas de sectores como música, arte, gastronomía, moda, entretenimiento, turismo y e-sports, reflejando la diversidad y el talento bogotano.

Las organizaciones seleccionadas recibirán acompañamiento técnico, curaduría de contenidos, producción audiovisual bilingüe y fortalecimiento de marca, con el fin de llevar sus propuestas a estándares internacionales. El catálogo final será alojado en la plataforma de Visit Bogotá.

Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, destacó la importancia de esta oportunidad para el tejido empresarial creativo:“Con esta convocatoria queremos que los empresarios y creadores sean protagonistas de una Bogotá que innova y que inspira. Este catálogo es una oportunidad real para visibilizar su oferta ante nuevos mercados y mostrar al mundo una ciudad que convierte la cultura y la creatividad en motores de desarrollo”.

La CCB resaltó que la economía creativa continúa siendo uno de los sectores más dinámicos de la región. Según el registro mercantil, Bogotá y la región cuentan con 21.900 empresas culturales y creativas, que generan 216.000 empleos directos y aportan 19,1 billones de pesos al valor agregado de la economía, equivalente al 5,5 % del PIB local.

Con el respaldo del IDT, la iniciativa busca posicionar a Bogotá como un destino global de experiencias creativas, sostenibles y de alto valor, y promover la internacionalización de la oferta local.

“Nuestro propósito es claro: consolidar a Bogotá como el gran hub de cultura, innovación y entretenimiento de América Latina. Este catálogo será una vitrina internacional para quienes hacen parte del ecosistema creativo y una herramienta para seguir posicionando a la ciudad como destino de inversión, turismo y talento”, concluyó Claros Polanco.

Las empresas interesadas pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre de 2025 en: catalogoentretenimiento.visitbogota.co.