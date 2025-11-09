Logo El Espectador
Bogotá entrega más de 100 becas internacionales en el Congreso de la Bogotaneidad

La Secretaría de Gobierno y el Grupo Educa Edtech sellan una alianza para ampliar el acceso a programas de pregrado, maestría y doctorado con alcance internacional.

María Alejandra Castaño Carmona
09 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
Bogotá entrega más de 100 becas internacionales en el Congreso de la Bogotaneidad
Foto: Bogotá impulsa la educación global con más de 100 becas en el Congreso de la Bogotaneidad. / Cortesía
Durante el Congreso de la Bogotaneidad, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y el Grupo Educa Edtech consolidaron una alianza estratégica para democratizar el acceso a la educación superior con enfoque global. Gracias a esta colaboración, más de 100 ciudadanos de la capital fueron beneficiados con becas académicas para cursar programas virtuales de pregrado, maestría y doctorado, con descuentos de hasta el 80 % en el valor de la matrícula.

La iniciativa responde a la necesidad de brindar formación de calidad a quienes no han podido acceder a estudios superiores, impulsando el desarrollo de competencias en áreas clave como ingeniería, administración, tecnologías emergentes y ciencias sociales.

Uno de los momentos más destacados del evento fue el lanzamiento de UNIMIAMI, una universidad internacional con sede en Estados Unidos que ofrece programas 100 % virtuales. Durante su intervención, Tatiana Fuentes, directora de operaciones de Educa Edtech en Colombia, destacó que esta institución “representa una alternativa innovadora para los bogotanos que desean acceder a educación superior sin salir del país, respaldada por un modelo académico flexible y una plataforma tecnológica de alto nivel”.

Además de la entrega de becas, el Congreso fue un espacio de reflexión y formación ciudadana. Los asistentes participaron en talleres sobre prevención del acoso a las mujeres, inclusión de comunidades étnicas y LGTBI, sostenibilidad ambiental y movilidad urbana. Expertos internacionales como Mayra Cabrera, del Banco Interamericano de Transporte (BIT), y Carlos Scartaccini, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), compartieron su visión sobre equidad y sostenibilidad en los sistemas de transporte.

Esta alianza demuestra que la educación puede ser un puente entre la política pública y la transformación social. “Cuando formamos ciudadanos con visión global y compromiso local, contribuimos a una Bogotá más equitativa y preparada para los desafíos del futuro”, subrayó Fuentes.

Actualmente, ya se han adjudicado más de 100 becas y permanecen disponibles 50 cupos adicionales para nuevos aspirantes.

Las personas interesadas pueden inscribirse en: www.alcaldias.becascol.co

