Bogotá, epicentro de oportunidades educativas: el reto de profesionalizar a más colombianos

Foto: Cortesía Unicervantes

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Bogotá se ha consolidado como el principal eje educativo del país. La capital concentra la mayor oferta de instituciones de educación superior de Colombia, lo que la convierte en el destino ideal para miles de jóvenes bogotanos y de otras regiones que buscan formarse profesionalmente. Estudiar en Bogotá no solo abre las puertas a una educación de calidad, sino también a oportunidades laborales, culturales y de crecimiento personal.

Sin embargo, persiste un reto estructural: una parte importante de la población en edad de estudiar no logra acceder a la educación superior, ya sea por barreras económicas y geográficas o por falta de información sobre las alternativas disponibles. Es justamente allí donde instituciones como la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín, Unicervantes, han decidido asumir un papel protagónico.

Una institución con vocación de cercanía

Unicervantes es la institución universitaria de educación superior de la Orden de San Agustín en Colombia. Cuenta con campus en Bogotá y presencia en Mocoa (Putumayo), Florencia (Caquetá) e Ipiales (Nariño). Esta última sede fue abierta como parte del compromiso de llevar educación superior de calidad a más territorios del país, en línea con su Plan de Desarrollo Institucional.

Esta expansión no es casual. Unicervantes ha entendido que el verdadero reto de la profesionalización en Colombia no consiste solo en recibir a quienes llegan a la capital, sino también en acercar la educación a quienes no pueden desplazarse de su región.

Unicervantes en cifras

El impacto y la solidez de la institución se reflejan en sus indicadores de crecimiento y consolidación, acumulados a lo largo de 17 años de historia transformando vidas:

1.819 estudiantes en formación.

21 programas académicos: 11 pregrados y 10 posgrados.

19 cursos y diplomados.

1.586 egresados aportando al desarrollo del país.

141 docentes y 71 colaboradores administrativos comprometidos con la excelencia académica.

126 convenios activos para prácticas y pasantías.

14 convenios internacionales.

Un liderazgo académico que inspira y transforma

Una oferta académica pensada para las necesidades del país requiere mentes brillantes que la guíen. En Unicervantes, la excelencia tiene rostro y propósito. Detrás de cada facultad hay líderes apasionados que no solo dirigen programas, sino que inspiran a las nuevas generaciones a dejar huella.

Vanesa Patricia Gómez, desde el programa de Derecho, trabaja por construir puentes entre el conocimiento académico y las necesidades reales de la sociedad, formando abogados íntegros, comprometidos con la ética, la justicia y la defensa de los derechos humanos.

En Ciencia Política, Gabriela Fernanda Triana impulsa un pensamiento crítico y transformador, motivando a sus estudiantes a comprender la realidad social con sensibilidad, reflexión y empatía, para convertirse en agentes activos del cambio.

Desde Psicología, Laura Patricia Ortiz fortalece el bienestar emocional y humano, formando profesionales capaces de sanar, acompañar y construir entornos más inclusivos, donde cada persona encuentre oportunidades para crecer y desarrollarse plenamente.

Por su parte, en Trabajo Social, Gladys Viviana Contreras inspira a las nuevas generaciones a liderar procesos de transformación social, conectando la responsabilidad social empresarial con acciones que generan oportunidades, fortalecen comunidades y contribuyen al desarrollo humano sostenible.

Desde la Facultad de Ingeniería, Cristian Fabián Barrera Pinto, con una visión orientada a la innovación y el desarrollo tecnológico, impulsa a los estudiantes a cruzar las fronteras del conocimiento.

En la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Óscar David Molano Santos asume el reto de formar líderes integrales. Su experiencia guiando equipos a nivel nacional le permite transmitir a los futuros administradores y contadores una visión estratégica e inspiradora, demostrando que la verdadera gerencia consiste en impactar positivamente el entorno y transformar organizaciones desde lo humano.

En la Dirección de Posgrados, Laura Vanesa Giraldo Macea fortalece el rigor y la calidad del aprendizaje continuo. Su labor garantiza que los profesionales que deciden dar un paso más en su carrera encuentren un espacio donde el pensamiento crítico se articula con la práctica organizacional, fortaleciendo sus competencias para liderar en entornos competitivos.

La oferta se complementa con la Facultad de Sagrada Teología, pilar de la identidad institucional.

Bienestar Institucional: el corazón de la formación humana

La excelencia académica no está completa sin un profundo desarrollo humano. Formar profesionales capaces de transformar la sociedad requiere un entorno que fortalezca sus emociones, potencie sus talentos y cuide su salud física y mental.

El Bienestar Institucional es el motor que equilibra la exigencia académica con el acompañamiento cercano, promoviendo resiliencia, empatía y habilidades para la vida.

En esta labor, Ingrid Sissa, directora de Bienestar Institucional de Unicervantes, afirma: “El bienestar constituye un eje estratégico e indispensable dentro de los procesos educativos, pues promueve el desarrollo integral del estudiante y fortalece la permanencia, el desempeño académico y la construcción de proyectos de vida con sentido. Formar desde el bienestar permite consolidar profesionales más humanos e íntegros, comprometidos con la transformación social”.

Trayectoria internacional con la Orden de San Agustín

Uno de los grandes diferenciales de Unicervantes es su respaldo y trayectoria internacional, fortalecida por su vínculo con la Orden de San Agustín. Pertenecer a esta red global le permite construir puentes académicos, culturales e investigativos con diferentes regiones del mundo y ampliar las oportunidades de formación para sus estudiantes.

Esta conexión se refleja en universidades agustinianas de reconocido prestigio, entre ellas Merrimack College y Villanova University, en Estados Unidos; el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, en España; el Instituto Patrístico Augustinianum, en Italia, y la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, en Perú.

Gracias a esta red académica internacional, Unicervantes fortalece su visión global y acerca a sus estudiantes a escenarios de cooperación que enriquecen su formación profesional y humana.

La educación como camino, no como obstáculo

El gran desafío de Unicervantes y de la educación superior bogotana en general es lograr que más personas puedan profesionalizarse, sin que el dinero, la distancia o el desconocimiento sean un obstáculo.

Para ello, la institución ha apostado por varios frentes:

Becas y financiación accesible: destaca su compromiso económico a través de estímulos como la beca Mi Vocación, que otorga hasta el 30 % de descuento, según el programa académico, y la Beca ICFES, que premia la excelencia brindando un 30 % de descuento a los aspirantes con un puntaje igual o superior a 310. Además, cuenta con un esquema de financiación propio y alianzas con el ICETEX.

Una formación con sello propio: más allá de los programas académicos, Unicervantes destaca su modelo pedagógico de inspiración agustiniana, que busca formar no solo profesionales técnicamente competentes, sino personas integrales, con sentido crítico y compromiso social.

Bogotá sigue llamando

Bogotá seguirá siendo un destino para quienes buscan crecer profesionalmente, pero el verdadero desafío está en garantizar que esas oportunidades sean accesibles para todos. En Unicervantes creen que el talento no tiene fronteras y que los sueños no deberían depender del lugar donde una persona nace o de las barreras económicas que enfrenta.

Hoy la invitación es para usted. Si está buscando una institución que crea en su potencial, que lo acompañe en su proyecto de vida y que le ofrezca las herramientas para alcanzar sus metas profesionales, Unicervantes puede ser el lugar donde comience esa transformación.

No deje que sus sueños se queden en planes. Conozca la oferta académica, descubra las oportunidades de financiación y beneficios disponibles, e inicie el camino hacia el futuro que desea construir. Porque estudiar no debe ser un problema; debe ser la solución que le permita abrir nuevas puertas, crear oportunidades y dejar una huella positiva en la sociedad.

Inscríbase hoy en Unicervantes y haga parte de una comunidad que cree en el poder de la educación para transformar vidas y construir un mejor país.