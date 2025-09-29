Logo El Espectador
Bogotá impulsa el Pago por Resultados como modelo eficiente de inversión en empleo

La iniciativa posiciona a la capital del país como un laboratorio de aprendizaje para otras ciudades de la región, consolidando un esfuerzo colaborativo entre sector público y privado.

29 de septiembre de 2025 - 09:54 p. m.
El programa cuenta con el apoyo financiero y estratégico de BID Lab, el brazo de innovación y venture capital del Banco Interamericano de Desarrollo.
Bogotá avanza en la adopción del modelo de Pago por Resultados, una estrategia que la proyecta como referente regional en innovación pública y financiera en América Latina. La iniciativa, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico y respaldada por aliados internacionales, busca transformar la manera en que la ciudad invierte sus recursos, condicionando los desembolsos al cumplimiento de metas medibles y verificables.

El modelo se está implementando en tres frentes prioritarios: acceso a financiamiento empresarial, aumento de la productividad e impulso al empleo. De esta forma, de acuerdo con la entidad, se asegura un uso más eficiente de los recursos públicos y privados, maximizando el impacto en el desarrollo económico y social de la capital.

El programa cuenta con el apoyo financiero y estratégico de BID Lab, el brazo de innovación y venture capital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y Fundación Corona, con una inversión inicial de 250.000 dólares destinada al diseño e implementación de un Comité y dos proyectos piloto bajo este esquema.

“El Pago por Resultados es un modelo innovador de financiamiento y ejecución que condiciona la totalidad o parte del presupuesto a la obtención de resultados medibles, promoviendo inversiones más efectivas y cercanas al impacto”, explicó María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

De acuerdo con la secretaría, esta apuesta le permitirá a la ciudad mejorar la eficiencia del gasto público, fomentar la innovación, fortalecer la rendición de cuentas y aumentar la confianza ciudadana.

La implementación de este mecanismo tiene como propósito generar beneficios directos para las empresas y los ciudadanos, promoviendo soluciones innovadoras y costo-efectivas que impulsen el desarrollo económico. Al mismo tiempo, posiciona a Bogotá como un laboratorio de aprendizaje para otras ciudades de la región, consolidando un esfuerzo colaborativo entre sector público y privado en favor de un crecimiento más sostenible y efectivo.

