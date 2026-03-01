Bogotá más sostenible gracias a Promoambiental Distrito

Foto: Más de 1.600 colaboradores directos e indirectos conforman Promoambiental Distrito. / Cortesía

Con motivo de su octavo aniversario de operación, Promoambiental Distrito presentó un balance de gestión que refleja su compromiso con el bienestar de los bogotanos. Desde 2018, la organización ha liderado la gestión integral de residuos en siete localidades clave: Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, evolucionando hacia un modelo de sostenibilidad, eficiencia operativa y modernización tecnológica.

Bajo el liderazgo de su gerente, Tomás Mendoza, la compañía inicia una nueva etapa enfocada en modernizar el servicio, fortalecer la calidad operativa y construir una ciudad ambientalmente amigable. “En Promoambiental Distrito no nos limitamos a cumplir una obligación contractual. Somos el único operador que logró un crecimiento de flota del 24 % al cierre de 2025. Decidimos invertir en 11 compactadores adicionales; esto es poner recursos privados al servicio público”, afirmó Mendoza.

Actualmente, la organización lidera uno de los planes de fortalecimiento de flota más ambiciosos de la ciudad. Los nuevos vehículos cuentan con tecnología EURO VI, el estándar más avanzado en reducción de emisiones contaminantes, lo que garantiza mayor seguridad vial, eficiencia operativa y menor impacto ambiental.

La innovación urbana también es un eje central de la operación. Promoambiental Distrito gestiona 15 puntos de contenedores soterrados en Usaquén, Chapinero y San Cristóbal. Esta solución tecnológica permite mantener los residuos fuera de la vista, reduciendo la contaminación visual y mejorando la higiene en espacios públicos estratégicos. Cada punto soterrado almacena 2.200 litros bajo tierra, ofreciendo una alternativa estética y sostenible para la ciudad.

El éxito de la operación se debe al compromiso de más de 1.600 colaboradores, quienes son considerados Guardianes del Medio Ambiente. Su labor ha permitido alcanzar hitos históricos: más de 3,7 millones de toneladas de residuos recolectadas; barrido de más de 20 millones de kilómetros de vías y mantenimiento de 941 millones de metros cuadrados de áreas verdes; recuperación de 189 de 261 puntos críticos, logrando un 72 % de efectividad mediante pedagogía y cultura ciudadana; poda de cerca de 379.000 árboles y plantación de 974 árboles nativos a través del programa “Sembratón”, con una tasa de supervivencia del 84 %.

En reconocimiento a su gestión, Promoambiental Distrito se convirtió en la primera empresa del sector en Bogotá en recibir la Certificación Basura Cero, Categoría Oro, otorgada por ICONTEC con una calificación de 96,7 sobre 100. Este logro, sumado a cuatro certificaciones ISO (9001, 14001, 45001 y 27001), respalda que la compañía maneja los residuos bajo estándares internacionales de sostenibilidad, seguridad, eficiencia y economía circular. “Contar con la Categoría Oro en Basura Cero es la garantía de que tratamos los residuos internos de la compañía con procesos de reducción, reutilización y trazabilidad permanente”, explicó Mendoza.

Además de la gestión de residuos, la compañía ha desarrollado un trabajo integral en cultura ciudadana. Desde 2018, ha impactado a más de 677.000 usuarios a través de más de 23.000 actividades pedagógicas, enfocadas en la separación en la fuente, manejo adecuado de residuos y cuidado del entorno. Los Ecopuntos, instalados en seis localidades, han permitido recolectar cerca de 40 toneladas mensuales de residuos voluminosos, reduciendo focos críticos y promoviendo la corresponsabilidad de la comunidad.

Con ocho años de resultados, inversiones estratégicas, certificaciones y programas de gestión social y educación, Promoambiental Distrito inicia esta nueva etapa reafirmando su compromiso de largo plazo: construir una Bogotá libre de residuos, más sostenible y ambientalmente responsable.